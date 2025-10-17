Чи є ризик зростання ціни на продукти?

Восени 2025 року росіяни відновили високу інтенсивність ударів по енергетичних об'єктах України. Журналісти 24 Каналу поспілкувалися з аналітиком "Українського клубу аграрного бізнесу" Максимом Гопкою про те, чи буде через це рости вартість продуктів.

Українців, крім іншого, непокоїть можливе зростання цін на певні групи товарів через обстріли. Максим Гопка розповів, що вплив російських обстрілів на собівартість буде на ті види продукції, де залучене найбільше технологічних процесів у виробництві кінцевого продукту.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Тобто товари переробки та довгострокового зберігання матимуть справу із найбільшими викликами, що відображатиметься на ціні. Сюди входять молочні, м'ясні, продукти.

Зверніть увагу! Також, за словами фахівця, через обстріли енергетики може подорожчати продукція, котра потребує постійного охолодження, включаючи овочі та фрукти.

