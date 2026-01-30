Как узнать сумму налога на землю в 2026 году

В Украине владельцы земли и постоянные землепользователи обязаны регулярно платить налог на землю. Однако не все знают, как определить его сумму самостоятельно, хотя это и довольно просто сделать.

Как вычислить сумму земельного налога?

Юрист Марина Барабаш рассказала в комментарии 24 Канала, что земельный налог – обязательный платеж, взимаемый с собственников земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей. Плата за землю входит в состав налога на имущество и соответственно уплачивается в местный бюджет.

Порядок исчисления платы за землю, по словам юриста, установлен в ст. 286 Налогового кодекса Украины, в соответствии с п. 286.1 которой основанием для начисления земельного налога являются:

данные государственного земельного кадастра;

данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

данные сертификатов на право на земельные доли (паи);

решение органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев);

данные других правоустанавливающих документов, которыми удостоверяется право собственности или право пользования земельным участком, право на земельные доли (паи);

данные Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, определенного в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Сумму налога на землю можно узнать следующим образом:

с помощью электронного сервиса Государственной налоговой службы Украины "Калькулятор исчисления платы за землю с физических лиц", размещенного по ссылке https://tax.gov.ua/calculator/land

просмотрев сформированные налоговые уведомления-решения относительно сумм начисленных физическим лицам налоговых обязательств по плате за землю, в меню "ЕК для граждан" приватной части Электронного кабинета налогоплательщика;

обратившись письменно или в электронной форме средствами электронной связи в орган контроля по своему месту регистрации в органах контроля или по месту нахождения земельных участков с соответствующим заявлением;

самостоятельно, осуществив расчет с учетом норм НК Украины.

Марина Барабаш Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Электронный сервис Государственной налоговой службы Украины "Калькулятор исчисления платы за землю с физических лиц" позволяет быстро и просто определить размер платы за землю с физических лиц (земельного налога и арендной платы за землю государственной и/или коммунальной собственности).

Как рассчитать плату за землю для физических лиц?

Для осуществления расчета платы за землю с физических лиц за год необходима следующая информация:

площадь земельного участка;

нормативная денежная оценка единицы площади, с учетом коэффициента индексации;

ставка земельного налога (согласно принятого решения органа местного самоуправления);

ставка арендной платы за земельный участок государственной и/или коммунальной собственности (согласно договору аренды);

количество месяцев пребывания земельного участка в собственности или в аренде.

Марина Барабаш отмечает, что формула расчета платы за землю с физических лиц за год следующая: площадь земельного участка умноженная на нормативную денежную оценку умноженная на ставку арендной платы за земельный участок.

На веб-портале ГНС по ссылке размещена сводная информация о размере и дате установления на соответствующих территориях ставок местных налогов и/или сборов, а также об установленных на соответствующих территориях налоговых льготах, которые предоставлены в электронном виде органами местного самоуправления.

Сводная информация о размере и дате установления на соответствующих территориях ставок местных налогов и сборов, а также об установленных налоговых льготах, которые будут действовать в 2025 году размещена по ссылке.

Как еще получить информацию о сумме налога на землю?

Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится органами контроля (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которую физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), которые направляют налогоплательщику до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога вместе с детальным расчетом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки по

Обратите внимание! Узнать суммы для уплаты за землю можно в Электронном кабинете налогоплательщика с использованием квалифицированной электронной подписи. Физические лица могут просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения относительно сумм начисленных им налоговых обязательств по плате за землю, в меню "ЕК для граждан" приватной части Электронного кабинета, вход в который осуществляется по адресу: http://cabinet.tax.gov.ua, а также через веб-портал ГНС.

В случае если налогоплательщик имеет в собственности несколько земельных участков или право на несколько земельных долей (паев), по которым необходимо провести сверку данных, для ее проведения такой налогоплательщик имеет право обратиться в орган контроля по своему месту регистрации в органах контроля или по месту нахождения любого из таких земельных участков, в том числе право на который физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая).

Плательщики платы за землю имеют право письменно или в электронной форме средствами электронной связи (с соблюдением требований, определенных пунктом 42.4 статьи 42 НК Украины) обратиться в орган контроля по своему месту регистрации в органах контроля или по месту нахождения земельных участков, в том числе право на которую физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), для проведения сверки данных относительно:

размера площадей и количества земельных участков, земельных долей (паев), находящихся в собственности и/или пользовании налогоплательщика;

права на пользование льготой по уплате налога с учетом положений пунктов 281.4 и 281.5 статьи 281 НК Украины;

размера ставки земельного налога;

начисленной суммы платы за землю.

Что делать, если обнаружили неточности?

Марина Барабаш рассказала, что в случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, в частности документов на право собственности, пользования льготой, а также в случае изменения размера ставки платы за землю контролирующий орган, к которому обратился плательщик платы за землю, проводит в течение десяти рабочих дней Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму платы за землю ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают в соответствующий орган контроля по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам. При подаче первой декларации (фактического начала деятельности в качестве плательщика платы за землю) вместе с ней подается выписка из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка, а в дальнейшем такая выписка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли,

– говорит юрист.

Ориентировочную сумму налога на землю можно рассчитать самостоятельно, обратившись к нормам НК Украины.

Какая база необходима для расчетов суммы?

В соответствии со статьей 271 Налогового кодекса Украины базой для расчета налога на землю является:

Нормативная денежная оценка земельного участка с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленного этим разделом.

Ставка налога за земельные участки, в том числе право на которые физические лица имеют как владельцы земельных долей (паев), нормативную денежную оценку которых проведено, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования – не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3 процента и не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, а для лесных земель – не более 0,1 процента от их нормативной денежной оценки.

Ставка налога устанавливается в размере не более 12 процентов от их нормативной денежной оценки за земельные участки, которые находятся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной форм собственности),

– отмечает Марина Барабаш.

Решение советов по нормативной денежной оценке земельных участков официально обнародуется соответствующим органом местного самоуправления до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение нормативной денежной оценки земель или изменений (плановый период).

Площадь земельного участка, нормативную денежную оценку которого не проведено.

Ставки земельного налога за земельные участки, в том числе право на которые физические лица имеют как владельцы земельных долей (паев), нормативную денежную оценку которых не проведено установлены в ст. 277 НК Украины.

Важно! Поскольку самостоятельный расчет суммы налога на землю является довольно сложным, существует возможность использовать другие альтернативные варианты узнать суммы налога на землю, указанные выше, которые являются более точными и быстрыми.

