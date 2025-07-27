Как человеку, находящемуся за границей принять наследство на землю

Довольно часто бывает так, что владелец земли умирает, а принять наследство может только человек, который находится за рубежом. Такая процедура несколько отличается от той, когда правопреемник находится в Украине.

Как принять наследство, находясь за границей?

Согласно части 2 статьи 1269 Гражданского кодекса Украины, наследник подает заявление о принятии наследства лично, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Если наследник находится за рубежом, такое заявление следует оформить в стране пребывания через консульское учреждение или нотариуса того государства, где он находится.

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После заверения заявления оно передается в Украину к нотариусу для открытия наследственного дела и внесения наследника в соответствующий реестр. Поскольку пребывание за рубежом затрудняет взаимодействие с украинскими органами, целесообразно уполномочить доверенное лицо (например, юриста), которое будет действовать в интересах наследника в Украине.

Такое лицо может:

подать документы нотариусу;

взаимодействовать с государственными учреждениями;

получать выписки, справки, копии;

совершать другие юридически значимые действия в соответствии с доверенностью.

Важно! Надо выбрать нотариуса в пределах нотариального округа, где находится имущество. Согласно ст. 13-1 Закона Украины "О нотариате", нотариус имеет право совершать нотариальные действия только в пределах своего округа. Нотариальный округ – это административно-территориальная единица (например, район или город), в пределах которой расположено рабочее место нотариуса.

Какой срок принятия наследства?

Принятие наследства осуществляется в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (дата смерти наследодателя). Пропущенный срок можно восстановить только через суд, и только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально.

С 19 июня 2023 года действуют правила наследования, которые действовали до войны:

срок – 6 месяцев;

заявление подает наследник лично;

вопрос нотариального округа является определяющим.

Обратите внимание! Специалисты советуют не медлить: даже одна пропущенная деталь может усложнить или сделать невозможным вступление в наследство. Если вы за границей – заблаговременно проконсультируйтесь с юристом.