Як прийняти спадщину, перебуваючи за кордоном?

Відповідно до частини 2 статті 1269 Цивільного кодексу України, спадкоємець подає заяву про прийняття спадщини особисто, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Якщо спадкоємець перебуває за кордоном, таку заяву слід оформити в країні перебування через консульську установу або нотаріуса тієї держави, де він перебуває.

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Після засвідчення заяви вона передається в Україну до нотаріуса для відкриття спадкової справи та внесення спадкоємця до відповідного реєстру. Оскільки перебування за кордоном ускладнює взаємодію з українськими органами, доцільно уповноважити довірену особу (наприклад, юриста), яка діятиме в інтересах спадкоємця в Україні.

Така особа може:

подати документи нотаріусу;

взаємодіяти з державними установами;

отримувати витяги, довідки, копії;

вчиняти інші юридично значущі дії відповідно до довіреності.

Важливо! Треба обрати нотаріуса в межах нотаріального округу, де знаходиться майно. Згідно зі ст. 13-1 Закону України "Про нотаріат", нотаріус має право здійснювати нотаріальні дії лише в межах свого округу. Нотаріальний округ – це адміністративно-територіальна одиниця (наприклад, район або місто), в межах якої розташоване робоче місце нотаріуса.

Який термін прийняття спадщини?

Прийняття спадщини здійснюється впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини (дата смерті спадкодавця). Пропущений строк можна поновити лише через суд, і лише за наявності поважних причин, підтверджених документально.

З 19 червня 2023 року діють правила спадкування, які були чинними до війни:

строк – 6 місяців;

заяву подає спадкоємець особисто;

питання нотаріального округу є визначальним.

Зверніть увагу! Фахівці радять не зволікати: навіть одна пропущена деталь може ускладнити або зробити неможливим набуття спадщини. Якщо ви за кордоном – завчасно проконсультуйтесь із юристом.