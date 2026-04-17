От службы до бизнеса: ветеран выращивает фундук и запускает переработку

Ветеран из Житомирщины начал собственный агробизнес по выращиванию и переработке фундука. Благодаря государственному гранту он уже расширяет производство и планирует выход в новые сегменты рынка.

Собственное дело благодаря гранту

Житель Житомирской области Владимир Матвийчук после службы решил развивать аграрный бизнес и сосредоточился на выращивании фундука, сообщает "Суспільне". В 2024 году он получил ветеранский грант в размере 500 тысяч гривен, который инвестировал в закупку оборудования для переработки орехов.

Сейчас в хозяйстве предпринимателя насчитывается более 250 деревьев фундука разных сортов, среди которых каталонский, барселонский, вебба, халле и косфорд. Кроме выращивания, фермер активно занимается продажей саженцев, на которые наблюдается стабильный спрос, особенно в западных регионах Украины.

По словам Матвийчука, весь посадочный материал на текущий сезон уже реализовано, а клиенты даже оставляют предварительные заказы на осень.

Планы на развитие и новые продукты

Фермер отмечает, что современные саженцы способны давать первые плоды уже в год высадки. Это делает культуру привлекательной для тех, кто только планирует закладывать собственный сад.

Вместе с продукцией покупатели получают подробные рекомендации по посадке и уходу, что помогает избежать ошибок и обеспечивает лучший результат.

В перспективе предприниматель планирует расширять направление переработки, в частности наладить производство фундуковой пасты. Также он намерен активно развивать каналы сбыта и масштабировать бизнес.

