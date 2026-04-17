От службы до бизнеса: ветеран выращивает фундук и запускает переработку
- Ветеран из Житомирщины Владимир Матвийчук при поддержке государственного гранта развивает агробизнес по выращиванию и переработке фундука.
- В планах предпринимателя расширить переработку, в частности производство фундуковой пасты, и масштабировать бизнес.
Ветеран из Житомирщины начал собственный агробизнес по выращиванию и переработке фундука. Благодаря государственному гранту он уже расширяет производство и планирует выход в новые сегменты рынка.
Собственное дело благодаря гранту
Житель Житомирской области Владимир Матвийчук после службы решил развивать аграрный бизнес и сосредоточился на выращивании фундука, сообщает "Суспільне". В 2024 году он получил ветеранский грант в размере 500 тысяч гривен, который инвестировал в закупку оборудования для переработки орехов.
Сейчас в хозяйстве предпринимателя насчитывается более 250 деревьев фундука разных сортов, среди которых каталонский, барселонский, вебба, халле и косфорд. Кроме выращивания, фермер активно занимается продажей саженцев, на которые наблюдается стабильный спрос, особенно в западных регионах Украины.
По словам Матвийчука, весь посадочный материал на текущий сезон уже реализовано, а клиенты даже оставляют предварительные заказы на осень.
Планы на развитие и новые продукты
Фермер отмечает, что современные саженцы способны давать первые плоды уже в год высадки. Это делает культуру привлекательной для тех, кто только планирует закладывать собственный сад.
Вместе с продукцией покупатели получают подробные рекомендации по посадке и уходу, что помогает избежать ошибок и обеспечивает лучший результат.
В перспективе предприниматель планирует расширять направление переработки, в частности наладить производство фундуковой пасты. Также он намерен активно развивать каналы сбыта и масштабировать бизнес.
