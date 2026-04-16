Заморозки притормозили развитие культур

Первая декада апреля в целом была благоприятной для развития озимых и ранних яровых культур, а также для проведения полевых работ, говорится в декадном отчете Укргидрометцентра. Однако во второй половине периода погодные условия резко ухудшились: похолодание с заморозками сдержало или даже временно остановило рост растений.

По оценкам специалистов Укргидрометцентра, такое изменение температур негативно повлияло на динамику развития посевов.

Несмотря на это, осадки, наблюдавшиеся в течение декады, имели положительный эффект – они способствовали пополнению запасов продуктивной влаги в почве.

Влага есть, но есть проблемы после зимы

В конце периода влагообеспеченность пахотного и метрового слоя почвы в большинстве регионов была достаточной или оптимальной. В то же время в западных и северных областях из-за избытка осадков местами фиксировалось переувлажнение.

Зато в части Херсонской области агрометеорологи отметили почти критически низкие запасы влаги для этого периода.

Дополнительным вызовом стали последствия сложной перезимовки. В Полтавской области и Кировоградской области из-за вымерзания, вымокания и ледяной корки зафиксированы значительные повреждения озимых культур – местами потери достигали до 50%.

Обратите внимание! Впрочем, в целом ситуация по стране не является критической: большинство озимых культур успешно перезимовали, и общий уровень потерь остается контролируемым.

