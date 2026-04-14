Аграрии расширяют посевы несмотря на войну

На Херсонщине аграрии не останавливают работу даже в сложных военных условиях, сообщает "Вверх. Херсон". Наоборот – в этом году они увеличивают площади под отдельными культурами.

В частности, под бахчевые культуры отведено около 2 тысяч гектаров, из которых 1500 гектаров займут арбузы. Такие оценки озвучил председатель областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Виктор Гордиенко.

В то же время война заставляет пересматривать структуру посевов. В прифронтовых районах аграрии отказываются от пшеницы в пользу более устойчивых к возгоранию культур – рапса и подсолнечника. Причиной стали многочисленные случаи потерь из-за атак: в прошлом году в одном хозяйстве за считанные минуты дроны уничтожили 400 гектаров пшеницы.

Новые технологии помогают сохранить урожай

Чтобы минимизировать потери, фермеры активно инвестируют в защитные решения. Речь идет об использовании дронов и средств радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам.

Важным фактором остается и орошение. Для полива овощей используют воду из Ингульца, а капельные системы набирают популярность благодаря государственной поддержке, которая компенсирует до 80% затрат на их установку.

Кроме бахчевых культур, регион также наращивает производство картофеля и лука. Несмотря на все риски, аграрии настроены работать дальше и готовятся к сбору урожая даже в сверхсложных условиях. Более того, херсонские фермеры экспериментировали даже с оливками.

