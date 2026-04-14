Аграрії розширюють посіви попри війну
На Херсонщині аграрії не зупиняють роботу навіть у складних воєнних умовах, повідомляє "Вгору. Херсон". Навпаки – цього року вони збільшують площі під окремими культурами.
Дивіться також Туреччина готується зменшити закупівлі важливого українського товару: чому експорт впаде
Зокрема, під баштанні культури відведено близько 2 тисяч гектарів, із яких 1500 гектарів займуть кавуни. Такі оцінки озвучив голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Віктор Гордієнко.
Водночас війна змушує переглядати структуру посівів. У прифронтових районах аграрії відмовляються від пшениці на користь більш стійких до займання культур – ріпаку та соняшнику. Причиною стали численні випадки втрат через атаки: торік в одному господарстві за лічені хвилини дрони знищили 400 гектарів пшениці.
Нові технології допомагають зберегти врожай
Щоб мінімізувати втрати, фермери активно інвестують у захисні рішення. Йдеться про використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби для протидії атакам.
Важливим фактором залишається і зрошення. Для поливу овочів використовують воду з Інгульця, а крапельні системи набирають популярності завдяки державній підтримці, яка компенсує до 80% витрат на їх встановлення.
Окрім баштанних культур, регіон також нарощує виробництво картоплі та цибулі. Попри всі ризики, аграрії налаштовані працювати далі й готуються до збору врожаю навіть у надскладних умовах. Ба більше, херсонські фермери експериментували навіть з оливками.
Через близькість до фронту фермери Херсонщини переходять на нові культури
Фермери Херсонщини переходять на вирощування овочів – із державною підтримкою до 80% витрат на зрошення.
Також через близькість до фронту аграрії обирають менш вразливі до пожеж культури, як-от ріпак і соняшник.