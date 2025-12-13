Елка, которая растет быстро: какие хвойные являются самыми высокими

Для декорирования елки к рождественским праздникам чаще всего выбирают именно ель и сосну. И среди хвойных, которые быстро растут, лидируют именно такие виды, как белая восточная сосна и ситхинская ель. Кроме того, выбор вида хвойных влияет еще и на форму елки и устойчивость к осыпанию.

Какое хвойное дерево растет быстрее всего?

Белая восточная сосна считается одним из самых перспективных для быстрого выращиванием хвойным деревом, передает 24 Канал со ссылкой на исследования Сумского национального аграрного университета.

Из-за нетребовательности к почвам и климату, а еще морозостойкость, дерево является пригодным для многих регионов Украины. Кроме того, эти свойства используют в лесных насаждениях с целью создания растущих древостоев.

Белая восточная сосна может вырасти довольно высокой – где-то до 20-30 метров, а иногда даже больше. Живет дерево также долго – от 400 до 500 лет.

Быстрый рост сосны происходит в молодом возрасте, преимущественно в возрасте 10-40 лет, – на 30-50 сантиметров в год.

В общем сосна в зависимости от вида довольно быстро растет, ежегодно добавляя на 30-70 сантиметров в высоту. Впрочем достигая зрелого возраста рост происходит медленнее. Растут такие деревья преимущественно в солнечных местах, а предпочитают дренированные и даже бедные почвы.

Какие виды хвойных не отстают в росте?

Но не только белая восточная сосна считается быстрорастущим дерево. В эту категорию входит и ель ситхинская, что, по данным USDA Forest Service, также является одной из самых быстрорастущих хвойных, добавляя до 1,5 – 2 метра в год при благоприятных условиях.

Известно, что такая ель может достигать до 27 метров в высоту за 50 лет жизни. А при благоприятных условиях дерево растет не только в высоту, но и в диаметре. Это означает, что ель быстро набирает объем.

Ель сербская также является растущей, достигая максимальной высоты в 15-25 метров, а иногда даже 30 метров, пишут на сайте vdberk.сom. И годовой прирост дерева может быть примерно 15-20 сантиметров в год.

Заметьте! Чаще всего выбирают для рождественских елок 4 основных вида хвойных: это пихта Нордмана, которая является самой популярной в Европе, также пихта Фрайзера, которая популярна в США и Канаде, в эту когорту входит еще ель европейская, что является традиционной для Украины и Европы, и сосна обыкновенная, что также выбирают часто украинцы.

