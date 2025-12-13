Ялинка, що росте швидко: які хвойні є найвищими

Для декорування ялинки до різдвяних свят найчастіше обирають саме ялину та сосну. І серед хвойних, що швидко ростять, лідерують саме такі види, як біла східна сосна та ситхінська ялина. Крім того, вибір виду хвойних впливає ще й на форму ялинки та стійкість до осипання.

Яке хвойне дерево росте найшвидше?

Біла східна сосна вважається одним із найперспективнішим для швидкого вирощуванням хвойним деревом, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Сумського національного аграрного університету.

Через невимогливість до ґрунтів та клімату, а ще морозостійкість, дерево є придатним для багатьох регіонів України. Крім того, ці властивості використовують в лісових насадженнях з метою створення ростючих деревостанів.

Біла східна сосна може вирости доволі високою – десь до 20-30 метрів, а іноді навіть більше. Живе дерево також довго – від 400 до 500 років.

Швидкий ріст сосни відбувається в молодому віці, переважно у віці 10-40 років, – на 30-50 сантиметрів на рік.

Загалом сосна залежно від виду доволі швидко росте, щороку додаючи на 30-70 сантиметрів у висоту. Втім досягаючи зрілого віку ріст відбувається повільніше. Ростуть такі дерева переважно у сонячних місцях, а віддають перевагу дренованим та навіть бідним ґрунтам.

Які види хвойних не відстають у рості?

Але не лише біла східна сосна вважається швидкорослим дерево. До цієї категорії входить і ялина ситхінська, що, за даними USDA Forest Service, також є однією із найшвидше ростучих хвойних, додаючи до 1,5 – 2 метри на рік за сприятливих умов.

Відомо, що така ялина може досягати до 27 метрів у висоту за 50 років життя. А за сприятливих умов дерево росте не лише заввишки, але й у діаметрі. Це означає, що ялина швидко набирає об'єм.

Ялина сербська також є ростючими, досягаючи максимальної висоти в 15-25 метрів, а інколи навіть 30 метрів, пишуть на сайті vdberk.сom. І річний приріст дерева може бути приблизно 15-20 сантиметрів на рік.

Зауважте! Найчастіше обирають для різдвяних ялинок 4 основних види хвойних: це ялиця Нордмана, яка є найпопулярнішою у Європі, також ялиця Фрайзера, яка популярна у США та Канаді, до цієї когорти входить ще ялина європейська, що є традиційною для України та Європи, та сосна звичайна, що також обирають часто українці.

Яка ялинка найдовше стоятиме на Різдво?