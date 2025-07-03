Забор какой высоты можно установить между участками соседей
- Максимальная высота забора между соседскими участками в усадебной застройке не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы – 2,5 метра.
- Владельцы земельных участков обязаны соблюдать нормы законодательства, во избежание неудобств для соседей, и могут обращаться в суд в случае нарушения их прав забором.
Максимальная высота забора между соседскими участками четко регламентирована украинским законодательством. Ее надо соблюдать при возведении ограждения, чтобы не причинять неудобств соседу.
Какая должна быть высота ограждения
Юрист Юлия Юрченко в комментарии 24 Канала рассказала, что приусадебные участки со стороны улиц и соседних участков допускается ограждать. Однако высота ограждения не должна превышать установленную законодательством норму.
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Постановлением КМУ от 07 июня 2017 года №406 утвержден Перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Согласно пункту 6 указанного Перечня, возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (по индивидуальным (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.
Эксперт отметила, что возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (относительно индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.
Обратите внимание! Согласно пункту 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий" высота забора в усадебной застройке должна быть не более 2 метров на границе соседних участков и не более 2,5 метра со стороны улицы. Эти нормы установлены для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.
Ограждение не должно причинять неудобств соседям
Земельным кодексом Украины предусмотрено, что собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.д.).
Если установленным забором объективно нарушаются право владельца соседнего земельного участка, а также забор не соответствует приведенным выше требованиям законодательства, последний может обратиться в суд за защитой своих прав.
Важно! Юлия Юрченко отметила, что при установлении забора нужно принять во внимание права и обязанности всех владельцев, а также соблюдать соответствующие нормы законодательства, чтобы избежать конфликтных ситуаций с соседями в будущем.