В каком случае за установленный забор выпишут штраф
- В Украине высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы – 2,5 метра.
- Нарушение норм по высоте забора карается штрафами: для граждан от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 700 гривен.
В Украине действуют ограничения по допустимой высоте ограждений между частными участками. Например, в отдельном случае высота забора не может быть выше, чем 2 метра. А нарушение этих норм может стоить владельцу штрафа.
В каком случае высота забора не нарушает нормы?
По Государственным строительным нормам, передает 24 Канал, общие требования по высоте заборов не превышают 3 метров в высоту. Впрочем размер регулируется в соответствии с размещением забора.
Таким образом, нормы составляют:
- между соседними участками – высота до 2 метров;
- со стороны улицы – высота до 2,5 метров.
В то же время местные советы в городах и поселках могут устанавливать дополнительные правила застройки, которые, в частности, могут касаться высоты заборов.
Если же один из соседей нарушит нормы по благоустройству, то за это предусматривается ответственность в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В ней говорится, что для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1 700 гривен.
Важно! В отдельных случаях высота разрешается больше, чем 2,5 метра. Речь идет об ограждениях химического предприятия (3 – 4 метра), или же вокруг военного объекта (2,5 – 3 метра).
Кто владелец земли, на которой построен частный дом?
Принцип единства дома и участка в Украине гарантирует неразрывность собственности на дом и землю, на которой он возведен.
При приобретении права собственности на объект недвижимого имущества, к новому владельцу переходит право собственности или пользования земельным участком, без изменения целевого назначения.