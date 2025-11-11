Агроакции пойдут вверх после завершения войны: какая компания имеет наибольший потенциал

Есть прогнозы, что после завершения активной фазы войны акции украинских агрокомпаний на международных биржах могут существенно подорожать. В то же время на сегодня ценные бумаги украинских агрохолдингов являются недооцененными, в частности из-за военного риска.

Вырастут ли акции украинских аграрных компаний после войны?

Как объясняет трейдер инвестгруппы ICU Виталий Сивач, после завершения войны в Украине военный риск в отношении ценных бумаг агрохолдингов будет снят, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Читайте также Цены на овощи и фрукты в Украине: как они изменились за неделю

Как добавляет Сивач, соответствующий дисконт постепенно исчезнет, а это может привести к существенному росту цен.

После стабилизации ситуации инвесторы могут активнее обратить внимание на украинский агросектор, ведь рынок готов платить премию компаниям с постоянным ростом,

– отмечает трейдер.

В то же время руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий говорит, что цены на акции украинских агрокомпаний уже частично реагируют на ожидания деэскалации.

Максимальных значений за последние годы котировки достигали в начале 2025 года, на фоне "миротворческой" риторики нового президента США. В случае дальнейшего снижения напряжения можно ожидать новый рост,

– спрогнозировал Паращий.

Поэтому наибольший потенциал по росту акций имеет МХП, компания в сфере пищевых и агротехнологий. Среди причин – финансовая стабильность компании и ее экспортная ориентация.

А среди рисков, которые могут быть в такой ситуации, является снижение ликвидности европейских бирж, где листинг украинских компаний (речь идет о процессе допуска ценных бумаг к торгам на бирже). Дело в том, что часть капитала перемещается на американский рынок, который является более привлекательным для инвесторов.

Напоминаем! На прошлой неделе акции украинских агрохолдингов, торгующихся на европейских биржах, продолжили снижаться, свидетельствуют данные Eavex Capital. Наибольшее снижение было у "Милкиленда" (-2,2%, 16 миллионов долларов) и "Астарты" (-2,2%, 307 миллионов долларов).

Как агрокомпании получили в прошлом году больше всего прибыли?