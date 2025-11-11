Агроакції підуть вгору після завершення війни: яка компанія має найбільший потенціал

Є прогнози, що після завершення активної фази війни акції українських агрокомпаній на міжнародних біржах можуть суттєво подорожчати. Водночас на сьогодні цінні папери українських агрохолдингів є недооціненими, зокрема через військовий ризик.

Чи зростуть акції українських аграрних компаній після війни?

Як пояснює трейдер інвестгрупи ICU Віталій Сивач, після завершення війни в Україні військовий ризик щодо цінних паперів агрохолдингів буде зняте, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

Як додає Сивач, відповідний дисконт поступово зникне, а це може спричинити суттєве зростання цін.

Після стабілізації ситуації інвестори можуть активніше звернути увагу на український агросектор, адже ринок готовий платити премію компаніям зі сталим зростанням,

– зауважує трейдер.

Водночас керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій каже, що ціни на акції українських агрокомпаній вже частково реагують на очікування деескалації.

Максимальних значень за останні роки котирування досягали на початку 2025 року, на тлі "миротворчої" риторики нового президента США. У разі подальшого зниження напруги можна очікувати нове зростання,

– спрогнозував Паращій.

Відтак найбільший потенціал щодо зростання акцій має МХП, компанія у сфері харчових та агротехнологій. Серед причин – фінансова стабільність компанії та її експортна орієнтація.

А серед ризиків, які можуть бути в такій ситуації, є зниження ліквідності європейських бірж, де лістингуються українські компанії (йдеться про процес допуску цінних паперів до торгів на біржі). Річ у тім, що частина капіталу переміщується на американський ринок, який є привабливішим для інвесторів.

Нагадуємо! Минулого тижня акції українських агрохолдингів, що торгуються на європейських біржах, продовжили знижуватися, свідчать дані Eavex Capital. Найбільше зниження було у "Мілкіленду" (-2,2%, 16 мільйонів доларів) та "Астарти" (-2,2%, 307 мільйонів доларів).

