Подорожание до 50%: какие продукты станут не по карману в 2026 году

Украинцы тратят значительную часть семейного бюджета на еду. В прошлые годы ее оценивали в более 40%, а в условиях полномасштабной войны эти расходы могут стать еще более существенными.

24 Канал собрал прогнозы экспертов по росту цен на основные продукты в рационе украинцев в 2026 году, а также факторы, которые будут влиять на подорожание.

Какие продукты подорожают больше всего в 2026 году

В 2026 году цены на продукты питания будут толкать вверх перебои с электроснабжением, инфляция, повышение стоимости кормов для животных и расходов на логистику. Существенного подорожания следует ожидать на молоко, мясо, хлеб, молочные продукты. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали эксперты Института аграрной экономики и Украинского клуба аграрного бизнеса.

По прогнозу аналитика УКАБ Максима Гопки, в 2026 году стоит ожидать роста цен на мясо.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Мясо и мясопродукты – ожидается сезонное подорожание из-за повышенного спроса. Хотя предложения на внутреннем рынке животного белка достаточно, увеличение расходов за счет отключения света и постепенный рост стоимости кормов повлияет на цены.

По словам ученого Института аграрной экономики Натальи Копытец, в 2026 году стоит ожидать не только повышения цен на мясо, но и их стабилизации в отдельные периоды года.

Наталья Копытец Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Для рынка мяса характерна тенденция колебания цен. Ощутимый рост цен на основные виды – говядину, свинину и мясо птицы – наблюдается обычно на пасхальные и новогодние праздники, а также на границе летнего и осеннего сезонов. Учитывая многолетние тенденции, отмечается рост цен на свинину и курятину от начала марта до конца апреля-начала мая. К концу июня они стабилизируются.

Ученый Института аграрной экономики Иван Свиноус говорит, что молочная отрасль в Украине переживает сложные и нестабильные времена учитывая:

сокращение поголовья коров;

недостаточную эффективность государственной поддержки;

экономические противоречия между участниками рынка;

влияние войны.

По словам эксперта, в первом полугодии 2026 года стоит ожидать продолжения роста цен на молоко.

Иван Свиноус Доктор экономический наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Экономическая нестабильность и ухудшение благосостояния населения, ожидаемые в 2026 году, также не дают оснований для оптимизма. Снижение покупательной способности и рост инфляции неизбежно будут влиять на повышение цен на молокопродукты на всех этапах их производства и реализации.

Рост цен на хлеб и крупы прогнозирует ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Прошлогодняя тенденция устойчивого подорожания дешевого сегмента продуктовой корзины граждан, к которому относятся крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, будет сохраняться и в 2026 году.

Что будет с ценами на мясо

Прогнозируемый сезонный рост цен на свинину и курятину весной 2026 года сменится спадом в июле-августе, говорит ученая Наталья Копытец. Однако говядина составит исключение.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети не способствуют снижению цен на нее,

– отмечает эксперт.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в январе-феврале 2026 года розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы останутся на уровне декабря 2025 года.

Определяющим фактором стоимости мяса осенью 2026 года будет цена на зерновые и их урожай. Причиной является то, что около 70% в структуре себестоимости мяса составляют корма. Подорожанию также могут способствовать длительные отключения света.

Важно! На рынке мяса свиней ключевое влияние на ценовую ситуацию имеет война и ее негативные последствия – потеря поголовья и производств, считает Наталья Копытец.

Как изменятся цены на молоко и молочные продукты

Несмотря на сезонные колебания стоимости молока, закупочные цены демонстрируют растущий тренд, говорит ученый Иван Свиноус. По прогнозу, в июне 2026 года стоимость молока без НДС составит:

"экстра" сорта – 20,70 гривны за килограмм ( +25% по сравнению с декабрем 2025 года);

по сравнению с декабрем 2025 года); высшего сорта – 19,10 гривны за килограмм ( +15% );

); первого сорта – 18,60 гривны за килограмм (+13%).

По оценкам аналитиков, положительная ценовая динамика сохранится и во втором полугодии 2026 года, а в декабре закупочные цены на молоко, поступающее на переработку, могут достичь:

24,50 гривны за килограмм молока "экстра" сорта (+3,8 гривны по сравнению с июнем 2026 года);

за килограмм молока "экстра" сорта (+3,8 гривны по сравнению с июнем 2026 года); 22,10 гривны за килограмм молока высшего сорта (+3 гривны);

за килограмм молока высшего сорта (+3 гривны); 20,50 гривны за килограмм первого сорта (+1,9 гривны).

Заметьте! На рост закупочных цен будут влиять подорожание кормов и энергоресурсов, а также высокий спрос перерабатывающих предприятий на сырье и ограниченное предложение качественного молока.

Ученый Иван Свиноус говорит, что рост себестоимости переработки и реализации молокопродукции будет происходить также из-за перебоев с электроснабжением, которые заставляют перерабатывающие предприятия чаще использовать генераторы.

Существенное влияние также имеют инфляционные процессы и возможность увеличения налоговой нагрузки на бизнес в сфере молокопереработки и торговли.

Свои нарастающие расходы производители и переработчики закладывают в конечную стоимость продукции, что приведет к неизбежному повышению розничных цен.

Как могут подорожать молокопродукты в розничных сетях в июне 2026 года:

сметана 20% жирности может вырасти в цене на 20 гривен против декабря 2025 года и стоить около 180 гривен за килограмм;

20% жирности может вырасти в цене против декабря 2025 года и стоить около 180 гривен за килограмм; молоко пастеризованное 2,5% – примерно 48,1 гривны за килограмм ( +6 гривен );

пастеризованное 2,5% – примерно 48,1 гривны за килограмм ( ); масло сливочное 72,5% – около 410 гривен за килограмм (+50 гривен).

Чего ждать от розничных цен во втором полугодии 2026 года:

сметана 20% против июня 2026 года в декабре может подорожать на 40 гривен и стоить примерно 220 гривен за килограмм ;

20% против июня 2026 года в декабре может подорожать на 40 гривен и стоить примерно ; молоко пастеризованное 2,5% – около 54,2 гривны за килограмм (+6,1 гривны);

пастеризованное 2,5% – около (+6,1 гривны); масло сливочное 72,5% – ориентировочно 460 гривны за килограмм (+50 гривен).

Непродолжительное повышение цен возможно уже в начале 2026 года из-за традиционного роста спроса во время зимних праздников.

По мнению Ивана Свиноуса, в течение большей части 2026 года цены на молоко и молокопродукты будут повышаться, а темпы их роста могли бы замедлиться разве что в случае завершения войны или снижения активности военных действий.

Интересно! В мире цены на молочном рынке падают. Это грозит банкротствами мелких ферм, особенно в ЕС. По прогнозам, ценовой кризис может продлиться до 2026 года. После его завершения и сокращения предложения молока в мире цены начнут восстанавливаться, что может создать новые возможности для украинских поставщиков и переработчиков молока.

Чего ждать от цен на овощи и фрукты

По прогнозу ученого Инны Сало, украинцам стоит быть готовыми к сезонному ежемесячному подорожанию плодовоовощных зимой и весной 2026 года:

до +10% – на овощи;

– на овощи; до +15% – на фрукты.

Инна Сало Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики На формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

По мнению аналитика Максима Гопки, стоимость овощей в магазинах в 2026 году будут меняться под влиянием еще двух факторов.

Цены на овощи будут расти за счет уменьшения запасов на внутреннем рынке и увеличения импортной продукции. Особенно это будет ощутимо с февраля,

– прогнозирует эксперт.

Как изменились цены на овощи из борщевого набора

Ученая Инна Сало со ссылкой на данные "Минфина" рассказала, что с октября 2025 года цены на овощи несколько снизились из-за расширения предложения:

свекла подешевела на 9% до 9,73 гривны за килограмм;

подешевела на 9% до 9,73 гривны за килограмм; морковь -12,1% до 10,90 гривны за килограмм;

-12,1% до 10,90 гривны за килограмм; капуста белокочанная -13,3% до 10,27 гривны за килограмм;

-13,3% до 10,27 гривны за килограмм; лук репчатый -9,5% до 7,36 гривны за килограмм;

-9,5% до 7,36 гривны за килограмм; картофель -1,3% до 14,90 гривны за килограмм.

Снижение цен в декабре наблюдается и на фрукты, в частности яблоки и цитрусовые. В декабре яблоки подешевели на 13,7% по сравнению с октябрем, апельсины – на 17,8%, мандарины – на 9,6%, лимоны – на 24,1%. Бананы почти не изменились в цене.

Менее заметный рост цен в 2026 году ожидают на лук, свеклу и картофель учитывая достаточно высокое общее предложение.

Возрастет ли стоимость круп

В крупяной отрасли сложная ситуация с энергоснабжением и ростом стоимости топлива, а также повышение зарплат в новом году приведут к подорожанию продукции, говорит ученая Светлана Черемисина.

Опираясь на данные Госкомстата Украины, эксперт привела следующие цифры подорожания круп в течение 2025 года:

гречка +14,7% ;

; крупы ячневые +19,7% ;

; манные крупы +11,8% ;

; пшеничная крупа +8,8% ;

; пшено +14,4%.

В то же время стоимость риса не выросла, а с начала года снизилась на 5%.

В течение 2025 года все виды круп ощутимо выросли в цене. Учитывая это в течение 2026 года ожидается дальнейший постепенный рост цен на продукцию крупяной отрасли,

– говорит Светлана Черемисина.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение 2026 года крупы могут подорожать так:

манные +15 – 20% до 33 – 35 гривен за килограмм;

+15 – 20% за килограмм; гречка +15 – 20% до 46 – 48 гривен за килограмм;

+15 – 20% за килограмм; крупы ячневые +20 – 25% до 28 – 30 гривен за килограмм;

+20 – 25% за килограмм; пшено +10 – 12% до 33 – 35 гривен за килограмм;

+10 – 12% за килограмм; пшеничные крупы +10 – 12% до 25 гривен за килограмм.

По наблюдению аналитика Максима Гопки, урожаи 2025 года будут способствовать стабилизации цен на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в 2026 году.

Как подорожает хлеб в 2026 году

С начала 2025 года хлеб из разных видов муки подорожал на 11 – 15%, говорит ученая Светлана Черемисина. Цены выросли следующим образом:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта +15,4%;

хлеб пшеничный из муки первого сорта +12,1%;

хлеб ржаной +11,3%;

батон + 9,3%.

Обратите внимание! Ежемесячно хлеб дорожает на 0,5 – 2% в зависимости от вида. Больше всего – пшеничный из муки высшего сорта – на 1,5 – 2%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта растет в цене на 0,9 – 1,5% за месяц, а из ржаного – на 0,6 – 1,3%. Темпы подорожания батона ежемесячно колеблются от 0,5 до 1%.

По оценке Светланы Черемисиной, в течение 2026 года при условии сохранения тренда на подорожание можно ожидать таких цен:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить минимум на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм;

будет стоить минимум на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм; хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%);

может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%); хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%);

вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%); батон – до 36 – 37 гривен за 500 граммов (+15 – 17%).

Хлеб продолжит дорожать, учитывая рост цен на зерно. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в течение 2026 года пшеница в среднем может прибавить в цене 10 – 15 %.

Также факторами роста стоимости хлеба является повышение уровня минимальной зарплаты в 2026 году, расходов на топливо и сырье для производства и проблемы с электроснабжением.

Сможет ли Украина обеспечивать себя продовольствием в будущем

Несмотря на войну, Украина способна удовлетворять свои основные продовольственные потребности. В то же время импортные товары дополняют имеющееся предложение.

Опираясь на данные Государственной таможенной службы, ученый Богдан Духницкий говорит, что за 10 месяцев 2025 года импорт агропродовольственной продукции превысил показатель 2024 года на 14% и достиг 7 миллиардов долларов США. Речь идет о мясе, молоко, масло, зерно, живых животных и растения, готовые пищевые продукты и тому подобное.

Больше всего в 2025 году в Украину завезли:

рыбы и морепродуктов – на 786 миллионов долларов США;

– на 786 миллионов долларов США; плодов и ягод – на 748 миллионов долларов;

– на 748 миллионов долларов; алкогольных и безалкогольных напитков – на 689 миллионов долларов;

– на 689 миллионов долларов; какао-продуктов – на 520 миллионов долларов;

– на 520 миллионов долларов; различных пищевых продуктов – на 474 миллиона долларов;

– на 474 миллиона долларов; табачных изделий – на 415 миллионов долларов;

– на 415 миллионов долларов; овощей – на 406 миллионов долларов;

– на 406 миллионов долларов; кормов для животных и остатков – на 388 миллионов долларов;

– на 388 миллионов долларов; кофе, чая, пряностей – на 379 миллионов долларов;

– на 379 миллионов долларов; семян и плодов масличных культур – на 340 миллионов долларов.

Эксперт отмечает, что стоимостные объемы импорта по всем названным группам были выше, чем в 2024 году, кроме масличных культур.

За время полномасштабной войны изменилась ситуация с импортом овощей. С 2022 года они вошли и продолжают принадлежать к основным группам в агропродовольственном импорте Украины.

Богдан Духницкий Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики За период полномасштабного вторжения России на территорию Украины усилилась зависимость от импорта овощей, уровень которой составил в прошлом году 5%. Это произошло, главным образом, из-за временной оккупации части территорий и активных боевых действий на юге нашей страны – Херсонская и Николаевская области. В этих регионах традиционно производили значительную часть овощей.

Самый высокий уровень импортозависимости в Украине фиксируют для рыбы и ракообразных – почти 87%, а также плодово-ягодной продукции – 20%. Богдан Духницкий говорит, что для фруктов ситуация не является критической, ведь страна производит их достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Справка: показатель импортозависимости используют для определения влияния импорта на продовольственный рынок страны. Его рассчитывают в процентах в случае преобладания импорта над экспортом.

Сейчас в Украину импортируют в основном экзотические фрукты, например бананы, ананасы, киви, цитрусовые, авокадо, виноград, манго, хурма и тому подобное.

В ближайшей перспективе, при относительно стабильной ситуации, Украина способна продолжить самостоятельно обеспечивать потребности как в целом, так и по абсолютному большинству основных групп продуктов питания,

– резюмирует ученый.

По оценкам экспертов Института аграрной экономики, сейчас Украина покрывает внутренний спрос на продовольствие на более 80%. Несмотря на войну и потери, пищевая промышленность сохраняет устойчивость.