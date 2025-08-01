Цены на товары в Украине за последние годы приблизились к европейским ценам. Однако наблюдается, что некоторые продовольственные продукты вообще превысили стоимость в странах-соседях, например Румыния, Словакия и Польша, где масло стоит дешевле, чем в Украине.

Какие продукты подорожали в Украине?

Согласно Инфляционным отчетом НБУ за июль, передает 24 Канал, причиной такого роста цен в Украине по сравнению с европейскими являются внутренние и внешние проблемы, в частности война, климат, расходы производства, глобальные цены и спрос.

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Как объясняет регулятор, в первой половине 2025 года тренд на сближение украинских цен на продукты к европейским продолжился. Известно, что цены на продукты в Украине с 2016 года выросли в евро на 79%, а вот в странах Европы – на 46%.

Зато стоит добавить, что некоторые группы продуктов все же остаются ниже в цене по сравнению с европейской стоимостью.

Цена на хлеб, крупы, фрукты, овощи и пресноводную рыбу ниже, чем в Европе. Это касается и подсолнечного масла, которое дешевле на 20 – 25%, чем в Польше, а также, мясо птицы и яиц.

А вот если взять сливочное масло, то цена на него выше, чем среднеевропейские цены, в частности по сравнению с Польшей стоимость на продукт на 25% выше. Кроме того, другие молочные продукты и свинина тоже дороже, чем польские.

Что способствует росту цен?

Дело в том, что покупательная способность населения сдерживает рост цен, ведь когда цена на продукт достигает психологического уровня, то спрос на него сразу снижается. В свою очередь, слабое развитие животноводства и других секторов толкает цены вверх.

Кроме того, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, что способствует наращиванию торговли продовольственными товарами, является одним из факторов приближения цен к европейским.

Поэтому, Украина наращивает импорт товаров: за первое полугодие импорт свинины вырос в 4,4 раза, а импорт молока – в 1,6 раза.