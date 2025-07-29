Будут ли дорожать продукты питания из-за неурожая?

Экономист Олег Пендзин рассказал, что опасения относительно гибели украинского урожая и возможного роста цен на некоторые продукты питания не имеют под собой достаточных оснований, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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сегодня непонятно, что и сколько соберут. украинская зерновая ассоциация говорит, что в этом году урожай на 7% больше прошлогоднего, но никто не знает, что будет в августе с погодой. Поэтому все эти прогнозы немножко вилами по воде писаны",

– рассказывает эксперт.

Эксперт отметил, что цена на хлеб и некоторые другие ключевые продукты питания напрямую зависят от урожайности и общих объемов сбора.

На сегодняшний день по отношению к неурожайному 2024 году цена на хлеб выросла на 22%, но в целом этот год будет лучше,

– добавил Пендзин.