Чи будуть дорожчати харчові продукти через неврожай?

Економіст Олег Пендзин розповів, що побоювання щодо загибелі українського врожаю та можливого зростання цін на деякі харчові продукти не мають під собою достатніх підстав, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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‎Сьогодні незрозуміло, що і скільки зберуть. ‎Українська зернова асоціація‎ говорить, що цього року врожай на 7% більший за минулорічний, але ніхто не знає, що буде в серпні з погодою. Тому всі ці прогнози трошки вилами по воді писані",

– розповідає експерт.

Експерт зазначив, що ціна на хліб та деякі інші ключові продукти харчування напряму залежать від врожайності та загальних обсягів збору.

На сьогоднішній день по відношенню до неврожайного 2024 року ціна на хліб зросла на 22%, але загалом цей рік буде кращим,

– додав Пендзин.