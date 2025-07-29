Скільки коштує часник у липні?
Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.
Читайте також Кавуни, баклажани та часник у лідерах ринку: як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень
Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість часнику на ринках приблизно відповідає тогорічному рівню. Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 60 – 130 гривень за кілограм.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на часник у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ 116,95 гривні за кілограм;
- Сільпо 159 гривень за кілограм;
- Auchan 124,90 гривні за кілограм;
- Metro 99,90 гривні за кілограм;
- Varus 124,90 гривні за кілограм;
- Novus 119 гривень за кілограм.