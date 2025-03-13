Как признать, что завещание на земельный пай является недействительным
- Завещание может быть признано недействительным в судебном порядке в случаях мошенничества, обмана или нарушения формы и удостоверения.
- Иск о признании завещания недействительным может подать лицо, чьи права нарушены, в частности, наследники с обязательной долей или те, кто получил бы наследство по закону.
Наследование земли может осуществляться как по закону, так и по завещанию – личным распоряжением физического лица на случай своей смерти. Впрочем, довольно часто мошенники обманывают пожилых людей, заставляя написать завещание в их пользу, лишая законных наследников права на наследство.
Каким образом признать завещание недействительным
В случае мошенничества, обмана и других случаях признание завещания недействительным осуществляется в судебном порядке, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Недействительности завещания посвящена статья 1257 Гражданского кодекса Украины, которая касается ничтожных и оспариваемых завещаний.
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Что такое ничтожное и оспариваемое завещания:
- Ничтожное завещание – завещание, составленное лицом, не имевшим на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований по его форме и удостоверению.
- Оспариваемое завещание – по иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле.
Обратите внимание! Недействительным может быть признано как все завещание, так и его часть (отдельное распоряжение), при этом недействительность отдельного распоряжения завещания не влечет недействительности всего завещания. Признать завещание недействительным возможно только через суд, подав исковое заявление в районный суд по месту открытия наследства (смерти завещателя).
Кто может обращаться в суд
Обратиться в суд с иском о признании недействительным завещания может только лицо, права и интересы которого нарушены завещанием.
Такими лицами могут быть:
- наследники с обязательной долей в соответствии с требованиями статьи 1241 Гражданского кодекса Украины;
- наследники по закону, которые в случае отсутствия завещания получили бы в наследство имущество;
- наследники по другому завещанию (если наследодатель составил несколько завещаний);
- лицо, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.
Важно! Право на предъявление иска о недействительности завещания возникает только после смерти завещателя.