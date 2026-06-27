Рыбалка в июле: клюют ли летом карась, окунь и лещ

Июль считается благоприятным месяцем для рыбалки, однако это не касается самой рыбы. Дело в том, что верхние слои воды в этот период сильно нагреваются, и поэтому рыба уходит глубже – туда, где прохладнее. Рыбакам придётся приложить немало усилий, чтобы получить улов, но выбор останется довольно широким: от карасей до окуней.

В июле можно поймать карася, окуня и леща

Поймать окуня в июле можно в местах, граничащих с водной растительностью, или там, где есть затопленные коряги, сообщается на сайте Винницкого рыбоохранного патруля. В качестве наживки для этой рыбы лучше использовать червей, мотылей, мелкую рыбку или личинки стрекоз.

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Судака придется ловить там, где есть глубина, то есть в ямах, а также в местах, где наблюдается приток свежей воды. Для этого можно использовать силиконовые приманки или поплавочное удилище, а в качестве наживки — мелкую живую рыбку.

Зато рыбалка на карася в июле стабильна, ведь ловить его можно с успехом в течение всего месяца. В качестве наживок можно использовать червей, личинок и речных червей. Кроме того, в это время хороша рыбалка и на леща, которого лучше ловить в глубоководных местах с песчаным дном. Для этой рыбы любимым лакомством является вареный горох.

Стоит не забывать, что в июле рыбалка на плотву также является хорошим вариантом. Её можно ловить на поплавочную удочку, а в качестве наживок использовать вареную пшеницу, опарышей, мотылей и червей.

Да и в целом, лучше всего ходить на рыбалку в этот период в предрассветные часы, ведь рыба тогда находится ближе к поверхности.