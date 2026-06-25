Рыболовный календарь на июль 2026 года: лучшие дни для клева

Июль считается одним из самых сложных месяцев для рыбалки из-за высокой температуры воздуха и воды, сообщает Fishingukr.com. В жаркий период многие виды рыб становятся менее активными днём и чаще выходят на кормление ранним утром, вечером или ночью.

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Помимо погоды, рыболовы часто учитывают фазы Луны, ведь считают их одним из факторов, которые могут влиять на активность обитателей водоемов.

В июле 2026 года первые две недели пройдут под влиянием убывающей Луны – эта фаза продлится с 1 по 13 июля. После этого 14 июля наступит новолуние, которое традиционно считается неблагоприятным периодом для активного клева.

С 15 по 28 июля продлится фаза растущей Луны. Именно этот период прогнозируют как один из лучших для рыбалки. 29 июля наступит полнолуние, после чего Луна снова начнёт убывать.

Лучшие дни для рыбалки в июле:

3, 4, 17–22 июля – наибольшие шансы на хороший улов;

– наибольшие шансы на хороший улов; 5–7, 16, 23, 24 июля – благоприятные дни;

– благоприятные дни; 2, 8–11, 25, 26, 31 июля – клев может быть слабее;

– клев может быть слабее; 1, 12–15, 27–30 июля – неблагоприятный период для рыбалки.

На что ловить рыбу в июле и где искать улов

В середине лета рыба часто покидает мелководье из-за перегрева воды и перемещается в более глубокие места, затененные участки или заросли водной растительности. Поэтому наиболее результативной обычно является рыбалка на рассвете, в вечернее время или ночью.

Для июльской рыбалки подходят как растительные, так и животные наживки. Среди популярных вариантов – червь, опарыш, личинки насекомых, кукуруза, перловка, тесто, мастика и хлеб. Также в этот период рыболовы часто используют кузнечиков, которые являются естественным кормом для многих видов рыб.

Летом наиболее активно обычно клюют белый амур, карась, карп и сом. Также можно рассчитывать на леща, окуня, плотву и толстолобика.

В то же время некоторые виды из-за жары становятся менее активными. Например, щука чаще охотится утром или вечером, а форель и сиг в июле могут клевать значительно хуже.

Что еще влияет на клев в июле

Рыболовы советуют обращать внимание не только на календарь, но и на реальные условия на водоеме. Важными остаются температура воды, атмосферное давление, ветер, осадки и особенности конкретного места рыбалки.

В июле также часто возникает цветение воды из-за активного размножения водорослей. Это может ухудшать состояние водоема и влиять на поведение рыбы.

Лунный календарь стоит воспринимать лишь как дополнительный ориентир, ведь даже в благоприятный день результат зависит от правильного выбора места, наживки и техники ловли.

Важно! В июле лучшие условия для рыбалки обычно складываются в прохладные часы суток, а успех зависит не только от фазы Луны, но и от погоды, водоема и подготовки рыболова.