Сразу отпустите обратно, иначе – штраф: какую рыбу запрещено ловить в Украине

С наступлением тепла все больше украинцев отправляются на рыбалку – для кого-то это способ отдохнуть на природе, а для кого-то настоящее хобби. В то же время даже во время любительского вылова стоит помнить о правилах и ограничениях, ведь за отдельные нарушения можно получить немалые штрафы.

Какую рыбу нельзя ловить в Украине?

Прежде всего учитывайте запрещенные виды и минимально разрешенные для вылова размеры особей. 24 Канал разобрался в деталях.

Из-за загрязнения водоемов, браконьерство и потерю природной среды отдельные виды в Украине оказались на грани исчезновения. Именно поэтому их внесли в Красную книгу и запретили вылавливать. Сейчас под особой охраной 75 видов лучеперых рыб. В зависимости от численности и уровня угрозы для существования их относят к различным категориям – от редких до исчезающих.

Если вам случайно попалась на крючок такая рыба – осторожно освободите ее и выпустите обратно в водоем,

– советуют в рыбоохранном патруле.

За незаконный вылов таких биоресурсов предусмотрено наказание: административные штрафы и возмещение нанесенных рыбному хозяйству убытков, а иногда даже уголовную ответственность.

Госрыбагентство неоднократно сообщало о размерах компенсации за одну особь, независимо от ее размеров:

для белуги – 100 тысяч гривен;

– 100 тысяч гривен; русского осетра , севрюги й чечуги – по 48 тысяч гривен;

, й – по 48 тысяч гривен; хариуса европейского , лососей черноморского і дунайского – по 14 тысяч гривен;

, і – по 14 тысяч гривен; вырезуба причерноморского – 10 тысяч гривен;

– 10 тысяч гривен; марены днепровской – 820 гривен;

– 820 гривен; быстрянки русской – 660 гривен;

– 660 гривен; карася золотого и ялеца обыкновенного – по 330 гривен.



Как выглядят краснокнижные виды рыб / Госрыбагентство

Кроме того, по статье 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ухудшение или уничтожение среды обитания краснокнижных животных и растений, а также их незаконное изъятие оттуда, что привело к гибели наказывается штрафом от 340 до 510 гривен для граждан и от 850 до 1 360 гривен для должностных лиц с конфискацией незаконно добытого.

Что надо знать о размере рыбы?

Прежде всего стоит отметить, что суточная норма вылова для одного человека составляет 3 килограмма и одна дополнительная рыбина. Превышение такого лимита является грубым нарушением правил рыбалки и наказывается штрафом от 340 до 680 гривен.

Также украинцы обязаны отпускать в водоем "трофеи", размеры которых меньше минимально разрешенных. Иначе, кроме 170 гривен штрафа, придется заплатить и таксу за незаконный вылов, а именно:

белизна (до 30 сантиметров) – 1 649 гривен;

(до 30 сантиметров) – 1 649 гривен; голавль (до 24 сантиметров) и линь (до 20 сантиметров) – по 1 598 гривен;

рыбец (до 20 сантиметров) – 1 581 гривны;

рак (до 10 сантиметров) – 3 332 гривны;

(до 10 сантиметров) – 3 332 гривны; сом (до 80 сантиметров) – 5 117 гривен;

(до 80 сантиметров) – 5 117 гривен; судак (до 42 сантиметра) – 3 587 гривен;

форель (до 20 сантиметров) – 7 225 гривен;

(до 20 сантиметров) – 7 225 гривен; чехонь (до 24 сантиметров) – 1 581 гривна;

щука (до 50 сантиметров) – 3 468 гривен и тому подобное.

Когда действуют более строгие ограничения?

С 1 апреля до конца июня (точные даты зависят от региона) в Украине продолжается период нереста, когда рыба размножается. Поэтому ловить ее можно только с берега, с использованием не более двух крючков или спиннинга с одной искусственной приманкой.

Более того, соблюдение правил на водоемах контролирует экологическая инспекция, которая в это время работает в усиленном режиме.