Календарь рыбака на июль 2026 года: в какие дни будет лучший клев

В июле из-за жары рыба меняет своё поведение, поэтому время для удачного улова имеет особое значение. Лунный календарь рыбака поможет определить дни, когда стоит отправляться на водоём за карасем, карпом или сомом.

Рыболовный календарь на июль 2026 года: лучшие дни для клева

Июль считается одним из самых сложных месяцев для рыбалки из-за высокой температуры воздуха и воды, сообщает Fishingukr.com. В жаркий период многие виды рыб становятся менее активными днём и чаще выходят на кормление ранним утром, вечером или ночью.

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Помимо погоды, рыболовы часто учитывают фазы Луны, ведь считают их одним из факторов, которые могут влиять на активность обитателей водоемов.

В июле 2026 года первые две недели пройдут под влиянием убывающей Луны – эта фаза продлится с 1 по 13 июля. После этого 14 июля наступит новолуние, которое традиционно считается неблагоприятным периодом для активного клева.

С 15 по 28 июля продлится фаза растущей Луны. Именно этот период прогнозируют как один из лучших для рыбалки. 29 июля наступит полнолуние, после чего Луна снова начнёт убывать.

Лучшие дни для рыбалки в июле:

3, 4, 17–22 июля – наибольшие шансы на хороший улов;

– наибольшие шансы на хороший улов; 5–7, 16, 23, 24 июля – благоприятные дни;

– благоприятные дни; 2, 8–11, 25, 26, 31 июля – клев может быть слабее;

– клев может быть слабее; 1, 12–15, 27–30 июля – неблагоприятный период для рыбалки.

На что ловить рыбу в июле и где искать улов

В середине лета рыба часто покидает мелководье из-за перегрева воды и перемещается в более глубокие места, затененные участки или заросли водной растительности. Поэтому наиболее результативной обычно является рыбалка на рассвете, в вечернее время или ночью.

Для июльской рыбалки подходят как растительные, так и животные наживки. Среди популярных вариантов – червь, опарыш, личинки насекомых, кукуруза, перловка, тесто, мастика и хлеб. Также в этот период рыболовы часто используют кузнечиков, которые являются естественным кормом для многих видов рыб.

Летом наиболее активно обычно клюют белый амур, карась, карп и сом. Также можно рассчитывать на леща, окуня, плотву и толстолобика.

В то же время некоторые виды из-за жары становятся менее активными. Например, щука чаще охотится утром или вечером, а форель и сиг в июле могут клевать значительно хуже.

Что еще влияет на клев в июле

Рыболовы советуют обращать внимание не только на календарь, но и на реальные условия на водоеме. Важными остаются температура воды, атмосферное давление, ветер, осадки и особенности конкретного места рыбалки.

В июле также часто возникает цветение воды из-за активного размножения водорослей. Это может ухудшать состояние водоема и влиять на поведение рыбы.

Лунный календарь стоит воспринимать лишь как дополнительный ориентир, ведь даже в благоприятный день результат зависит от правильного выбора места, наживки и техники ловли.

Важно! В июле лучшие условия для рыбалки обычно складываются в прохладные часы суток, а успех зависит не только от фазы Луны, но и от погоды, водоема и подготовки рыболова.