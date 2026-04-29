Когда рыба клюет лучше: календарь рыбака на май 2026 года

Май открывает сезон активной рыбалки, но поклевка будет неравномерной. Решающую роль играют Луны, погодные условия и нерестовые ограничения.

Когда лучше ловить рыбу в мае?

С наступлением мая водоемы постепенно прогреваются., а рыба выходит из зимней пассивности и начинает активно питаться, сообщает Винницкий рыбоохранный патруль. Это один из самых перспективных периодов для рыбалки., однако стабильной поклевки в течение всего месяца ожидать не стоит.

Смотрите также Ночная рыбалка в 2026 году: когда можно ловить рыбу, не рискуя штрафами

Начало мая приходится на полнолуние, поэтому в первые дни активность рыбы будет минимальной. В период нисходящей Луны ситуация постепенно улучшается, но настоящий пик поклевки ожидается после новолуния– во второй половине месяца, когда Луна начинает расти.

Наиболее удачными днями для рыбалки станут 5, 6 и период с 19 по 24 мая. Довольно хорошими считаются также 7– 9, 18, 25 и 26 числа. Слабая поклевка будет 4, 10– 13, 27, 28 мая. Зато в дни полные и вокруг нее– в частности 1– 3, 14– 17 и в конце месяца– поклевка будет слабой или вообще отсутствует.

Какие снасти и наживки работают лучше всего?

В мае рыба активно держится ближе к берегу– в прогретых мелководных зонах, заливах и местах с растительностью. Самыми перспективными остаются участки со слабым течением и глубиной до двух метров.

В этот период хорошо работают как животные, да и растительные наживки. Рыба охотно реагирует на червяка, опарыша и мотыля, а также на хлеб, манку, перловку и кукурузу. Среди мирной рыбы активно клюют карась, карп, плотва, красноперка и линь, а хищники– щука, окунь и судак– после нереста тоже начинают активно кормиться.

Обратите внимание! В то же время важно помнить о нерестовых ограничениях: в мае рыбалка разрешена только с берега и с использованием разрешенных снастей. Несоблюдение этих правил может привести к штрафам и ущербу популяции рыбы.

Эту рыбу нельзя ловить в мае– Какие правила для рыбаков в Украине?

В мае в Украине продолжает действовать нерестовый запрет, поэтому рыбалка в этот период разрешена только с берега.

Отлов краснокнижных видов рыбы запрещен всегда, а малые особи нужно отпускать обратно в водоем.

За нарушение соответствующих требований предусмотрено наказание– от административного штрафа к уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного хозяйству ущерба.