Канада на год продлила льготный режим для импорта украинских товаров

Канада поддержала Украину, предоставив нашим производителям возможность продавать свою продукцию без пошлин. Специальный период продлили на следующие 12 месяцев.

Канада отменила пошлины на украинские товары

Правительство Канады продлило на следующий год действие постановления, которое предусматривает отмену таможенных пошлин на импорт украинских товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство Канады.

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Хочу поблагодарить Правительство Канады за поддержку Украины во время войны. Продолжение действия льготного режима для импорта украинских товаров будет способствовать укреплению украинского экспорта, сохранению рабочих мест и общему укреплению экономики в условиях войны. Это позволит привлекать еще больше украинских производителей к мировой торговле и глобальным торговым цепочкам,

– отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Беспошлинный режим для украинских товаров в Канаде действует с 9 июня 2022 года и ежегодно продлевается как способ поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии. На этот раз его продлили до 9 июня 2026 года.

Канада подтвердила свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине путем предоставления военной, финансовой и гуманитарной помощи. Сегодняшнее решение подчеркивает эту поддержку, способствуя экономической устойчивости Украины и демонстрируя решимость Канады оставаться бок о бок с Украиной столько, сколько потребуется,

– заявил министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Обратите внимание! В отличие от Соединенных Штатов и Европейского Союза, которые в 2025 году отказались от таможенных льгот для Украины, Канада решила продолжить этот способ поддержки украинской экономики.