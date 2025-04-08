Остановить транзит украинского зерна: какие планы кандидата в президенты Румынии
- Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта планирует запретить транзит украинского зерна через черноморские порты для защиты румынских фермеров, если его изберут.
- Понта обещает сохранить поддержку Украины в других сферах, таких как транзит оружия и подготовка пилотов, а также защитить Молдову в случае агрессии со стороны России.
Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявил в понедельник, что прекратит экспорт украинского зерна через черноморские порты страны, если его изберут. Такие меры он планирует ввести для защиты местных фермеров.
В планах – запрет на транзит зерна
Бывший премьер-министр Румынии, который сейчас баллотируется в президенты Виктор Понта заявил, что хочет запретить транзит украинского зерна через черноморские порты страны в случае победы на выборах, ради защиты румынских фермеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В последние годы существовала политика предоставления преимущества украинскому зерну с точки зрения доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры сильно пострадали от этого,
– рассказал Понта.
В то же время он обещает и в дальнейшем сохранять другие меры в поддержку Украины – речь о транзите оружия и подготовке украинских пилотов. Также кандидат в президенты Румынии пообещал защитить соседнюю Молдову в случае нападения России.
Я считаю, что Румыния может поддержать Молдову в случае агрессии. Реально Румыния не может поддержать другую страну – или Украину, или другую. Но она имеет возможность сделать это для Молдовы,
– добавил Понта.
Румыния, страна-член Европейского Союза и НАТО, проведет повторные президентские выборы в мае после того, как декабрьское голосование было отменено из-за обвинений во вмешательстве России, что они отрицают.