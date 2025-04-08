В планах – заборона на транзит зерна

Колишній прем'єр-міністр Румунії, який нині балотується у президенти Віктор Понта заявив, що хоче заборонити транзит українського зерна через чорноморські порти країни в разі перемоги на виборах, заради захисту румунських фермерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Останніми роками існувала політика надання переваги українському зерну з точки зору доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього,

– розповів Понта.

Водночас він обіцяє і надалі зберігати інші заходи на підтримку України – мова про транзит зброї та підготовку українських пілотів. Також кандидат у президенти Румунії пообіцяв захистити сусідню Молдову в разі нападу Росії.

Я вважаю, що Румунія може підтримати Молдову в разі агресії. Реально Румунія не може підтримати іншу країну – чи то Україну, чи іншу. Але вона має можливість зробити це для Молдови,

– додав Понта.

Румунія, країна-член Європейського Союзу та НАТО, проведе повторні президентські вибори в травні після того, як грудневе голосування було скасовано через звинувачення у втручанні Росії, що вони заперечують.