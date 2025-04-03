Чи вплинуть мита Трампа на ціни в Україні

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин зауважив, поки що ситуація з цінами для українських споживачів, скоріш за все, ніяк не зміниться, адже мита Трампа торкнулися лише українського експорту, а не імпорту, що не вплине на ціни.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Нічого не здорожчає, адже мита стосуються експорту.

Також він нагадав, що Україна експортує в Сполучені Штати Америки товарів на 800 мільйонів доларів на рік. З них 600 мільйонів – це продукція чорної металургії. А на неї Дональд Трамп і так запровадив митний тариф у 25% з квітня.

Інше – це продукція сільського господарства, олія, "молочка", зернові, які легко підуть на інші ринки. Тому ті 10% мита на українському споживачеві не відіграються абсолютно ніяк,

– додав Олег Пендзин.

Важливо! Щодо цін, за його словами, українцям хвилюватися не варто.

Які ще країни "покарав" митами Трамп і які запровадив відсотки

Україна хоч і потрапила у список країн, на які накладені мита, але опинилася, так би мовити, серед країн із "базовою ставкою" у 10%. Іншим же не так пощастило, і їх товари Дональд Трамп обіклав такими митними ставками: