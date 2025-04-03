Чи вплинуть мита Трампа на ціни в Україні
У коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин зауважив, поки що ситуація з цінами для українських споживачів, скоріш за все, ніяк не зміниться, адже мита Трампа торкнулися лише українського експорту, а не імпорту, що не вплине на ціни.
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Нічого не здорожчає, адже мита стосуються експорту.
Також він нагадав, що Україна експортує в Сполучені Штати Америки товарів на 800 мільйонів доларів на рік. З них 600 мільйонів – це продукція чорної металургії. А на неї Дональд Трамп і так запровадив митний тариф у 25% з квітня.
Інше – це продукція сільського господарства, олія, "молочка", зернові, які легко підуть на інші ринки. Тому ті 10% мита на українському споживачеві не відіграються абсолютно ніяк,
– додав Олег Пендзин.
Важливо! Щодо цін, за його словами, українцям хвилюватися не варто.
Які ще країни "покарав" митами Трамп і які запровадив відсотки
Україна хоч і потрапила у список країн, на які накладені мита, але опинилася, так би мовити, серед країн із "базовою ставкою" у 10%. Іншим же не так пощастило, і їх товари Дональд Трамп обіклав такими митними ставками:
- Китай має сплачувати 34% мит,
- Бангладеш – 37%,
- Сербія – 37%,
- Тайвань – 32%,
- Південна Корея – 25%,
- Японія – 24%,
- Євросоюз – 20%,
- Камбоджа – цілих 49%.