Благодаря началу уборки поздних сортов капусты производители снизили отпускные цены на этот овощ. Однако цена снижается еще и из-за ухудшения товарного вида капусты из-за погоды.

Отпускные цены на капусту пошли вниз

Аналитики говорят, что цены на белокочанную капусту на украинском рынке начали стремительно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Так, на сегодня в данном сегменте наблюдается негативная ценовая тенденция, поскольку производители практически всех регионов начали сбор поздних сортов этого овоща.

Читайте также Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине за неделю

Обратите внимание! За неделю цены на капусту в Украине снизились в целом на 19%. Сегодня большинство производителей готовы отгружать эту продукцию по 6 – 12 гривен за килограмм (15 – 29 центов за килограмм), тогда как еще неделей ранее цены в данном сегменте варьировались в пределах 7 – 16 гривен за килограмм (17 – 39 центов за килограмм).

По словам самих производителей, погода в этом сезоне не лучше всего сказалась на товарном виде средних и поздних сортов капусты: из-за длительной засухи на капустных полях развились заболевания и вредители, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты.

Важно! При этом цены на белокочанную капусту в Украине сейчас в среднем на 50% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что многие производители считают снижение цен в данном сегменте временным явлением, поскольку на сегодняшний день в продажу поступает капуста, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.

Какие цены на капусту в супермаркетах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на капусту в самых популярных сетях супермаркетов Украины:

Auchan 11,80 гривны;

Metro 11,80 гривны;

Megamarket 18,90 гривны;

АТБ 11,89 гривны;

Сильпо 17 гривен;

Varus 11,90 гривны.

В Украине подешевели тепличные огурцы