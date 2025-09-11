Цены на капусту в Украине снизились: сколько стоит килограмм в супермаркете
- Цены на капусту в Украине снизились на 19% из-за начала уборки поздних сортов и ухудшения товарного вида из-за погодных условий.
- Текущие цены на капусту в супермаркетах Украины варьируются от 11,80 до 18,90 гривен за килограмм.
Благодаря началу уборки поздних сортов капусты производители снизили отпускные цены на этот овощ. Однако цена снижается еще и из-за ухудшения товарного вида капусты из-за погоды.
Отпускные цены на капусту пошли вниз
Аналитики говорят, что цены на белокочанную капусту на украинском рынке начали стремительно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Так, на сегодня в данном сегменте наблюдается негативная ценовая тенденция, поскольку производители практически всех регионов начали сбор поздних сортов этого овоща.
Обратите внимание! За неделю цены на капусту в Украине снизились в целом на 19%. Сегодня большинство производителей готовы отгружать эту продукцию по 6 – 12 гривен за килограмм (15 – 29 центов за килограмм), тогда как еще неделей ранее цены в данном сегменте варьировались в пределах 7 – 16 гривен за килограмм (17 – 39 центов за килограмм).
По словам самих производителей, погода в этом сезоне не лучше всего сказалась на товарном виде средних и поздних сортов капусты: из-за длительной засухи на капустных полях развились заболевания и вредители, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты.
Важно! При этом цены на белокочанную капусту в Украине сейчас в среднем на 50% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что многие производители считают снижение цен в данном сегменте временным явлением, поскольку на сегодняшний день в продажу поступает капуста, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.
Какие цены на капусту в супермаркетах?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на капусту в самых популярных сетях супермаркетов Украины:
- Auchan 11,80 гривны;
- Metro 11,80 гривны;
- Megamarket 18,90 гривны;
- АТБ 11,89 гривны;
- Сильпо 17 гривен;
- Varus 11,90 гривны.
В Украине подешевели тепличные огурцы
Цены на тепличные огурцы в Украине в Украине снизились на 16% из-за увеличения предложения, вызванное благоприятными погодными условиями.
Стоимость огурцов в супермаркетах варьируется: Auchan – 43,80 гривны за килограмм, Metro – 39,90 гривны за килограмм, Megamarket – 56,40 гривны за килограмм, АТБ – 38,89 гривны за килограмм, Сильпо – 34,90 гривны за килограмм, Varus – 39,90 гривны за килограмм.