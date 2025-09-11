Завдяки початку збирання пізніх сортів капусти виробники знизили відпускні ціни на цей овоч. Однак ціна знижується ще й через погіршення товарного вигляду капусти через погоду.

Відпускні ціни на капусту пішли вниз

Аналітики говорять, що ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Так, на сьогодні в даному сегменті спостерігається негативна цінова тенденція, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овочу.

Читайте також Як змінилися ціни на овочі та фрукти в Україні за тиждень

Зверніть увагу! За тиждень ціни на капусту в Україні знизилися загалом на 19%. Сьогодні більшість виробників готові відвантажувати цю продукцію по 6 – 12 гривень за кілограм (15 – 29 центів за кілограм), тоді як ще тижнем раніше ціни в даному сегменті варіювалися в межах 7 – 16 гривень за кілограм (17 – 39 центів за кілограм).

За словами самих виробників, погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх та пізніх сортів капусти: через тривалу посуху на капустяних полях розвинулися захворювання та шкідники, що згодом призвело до розтріскування кочанів капусти.

Важливо! При цьому ціни на білокачанну капусту в Україні нині в середньому на 50% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Варто зазначити, що багато виробників вважають зниження цін у даному сегменті тимчасовим явищем, оскільки на сьогоднішній день у продаж надходить капуста, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

Які ціни на капусту у супермаркетах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на капусту у найпопулярніших мережах супермаркетів України:

Auchan 11,80 гривні;

Metro 11,80 гривні;

Megamarket 18,90 гривні;

АТБ 11,89 гривні;

Сільпо 17 гривень;

Varus 11,90 гривні.

В Україні подешевшали тепличні огірки