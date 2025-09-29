Цены на картофель в Молдове и Украине упали: что этому поспособствовало
- Фермеры в Молдове и Украине собрали высокий урожай картофеля, что привело к падению цен на него до трехлетнего минимума.
- Цены на картофель в Украине составляют 7-8 гривен за килограмм, тогда как в Молдове – 11-14 гривен, причем фермеры надеются на повышение цен в холодный период.
В этом году в Молдове и Украине фермеры собрали довольно хороший урожай картофеля. Поэтому цены на популярный овощ стремительно пошли вниз.
Цены на картофель упали
Эксперт компании Expert Agroteh Сергей Алба рассказал, что в текущем году фермеры Причерноморского региона получили высокий урожай картофеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Logos Press. В результате цены на него уже обновили трехлетний минимум.
Он отметил, что большое количество специализированных картофелеводческих хозяйств Молдовы получили урожайность картофеля около 70 – 80 тонн с гектара. То есть товарный ресурс на текущий сезон только крупных сельхозпредприятий оценивается во многие десятки, если не сотни тысяч тонн картофеля.
Эксперт подчеркнул, что в последние годы в Молдове площади под картофелем снижались, но если предположить, что в текущем году они составили 15 тысяч гектар, из которых лишь треть находится в профессиональных хозяйствах, то местное производство картофеля в Молдове в этом году превысит 200 тысяч тонн. Из этого объема не менее двух третей можно будет отнести к категории товарного картофеля.
Обратите внимание! На данный момент максимальная закупочная оптовая цена фермерского картофеля в Молдове составляет в среднем около 4,5 – 5,5 лея за килограмм (11 – 14 гривен за килограмм). В то же время в сентябре прошлого года цена была в 1,5 раза выше.
Что с ценами на картофель в Украине?
В соседней Украине за картофель трейдеры предлагают фермерам еще меньше, в пересчете на валюту РМ – около 3,1 – 3,2 лея за килограмм (7 – 8 гривен).
По данным "Минфина", цены на картофель в супермаркетах колеблются от 12,90 до 18,90 гривны за килограмм.
Однако в краткосрочной перспективе поставки еще более дешевого украинского картофеля на молдавский оптовый рынок маловероятны из-за дорогой логистики,
– говорит специалист.
Он добавляет, что значительные объемы картофеля молдавские фермеры закладывают на хранение в надежде на повышение цен в холодный период года.
Лук в Украине начал дешеветь: сколько стоит килограмм в супермаркете?
Цены на лук в Украине снизились до 6 – 13 гривен за килограмм из-за увеличения предложения поздних сортов.
В супермаркетах, таких как Auchan, Novus и Metro, цены на лук варьируются от 8,90 до 12,90 гривен за килограмм.