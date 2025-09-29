В этом году в Молдове и Украине фермеры собрали довольно хороший урожай картофеля. Поэтому цены на популярный овощ стремительно пошли вниз.

Цены на картофель упали

Эксперт компании Expert Agroteh Сергей Алба рассказал, что в текущем году фермеры Причерноморского региона получили высокий урожай картофеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Logos Press. В результате цены на него уже обновили трехлетний минимум.

Он отметил, что большое количество специализированных картофелеводческих хозяйств Молдовы получили урожайность картофеля около 70 – 80 тонн с гектара. То есть товарный ресурс на текущий сезон только крупных сельхозпредприятий оценивается во многие десятки, если не сотни тысяч тонн картофеля.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы в Молдове площади под картофелем снижались, но если предположить, что в текущем году они составили 15 тысяч гектар, из которых лишь треть находится в профессиональных хозяйствах, то местное производство картофеля в Молдове в этом году превысит 200 тысяч тонн. Из этого объема не менее двух третей можно будет отнести к категории товарного картофеля.

Обратите внимание! На данный момент максимальная закупочная оптовая цена фермерского картофеля в Молдове составляет в среднем около 4,5 – 5,5 лея за килограмм (11 – 14 гривен за килограмм). В то же время в сентябре прошлого года цена была в 1,5 раза выше.

Что с ценами на картофель в Украине?

В соседней Украине за картофель трейдеры предлагают фермерам еще меньше, в пересчете на валюту РМ – около 3,1 – 3,2 лея за килограмм (7 – 8 гривен).

По данным "Минфина", цены на картофель в супермаркетах колеблются от 12,90 до 18,90 гривны за килограмм.

Однако в краткосрочной перспективе поставки еще более дешевого украинского картофеля на молдавский оптовый рынок маловероятны из-за дорогой логистики,

– говорит специалист.

Он добавляет, что значительные объемы картофеля молдавские фермеры закладывают на хранение в надежде на повышение цен в холодный период года.

