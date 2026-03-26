Прорыв для аграриев: Китай разрешил импорт украинского гороха

Китайская Народная Республика разрешила импорт украинского гороха после проведения аудита. Это открывает новые возможности для экспорта и усиливает позиции Украины на глобальном рынке.

Украинский горох вышел на китайский рынок

Китай официально открыл свой рынок для украинского гороха после завершения аудита украинских предприятий, сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Соответствующее решение принято Генеральной таможенной администрацией Китайской Народной Республики.

Смотрите также Поставки зерна просели на 23%: тревожный сигнал для рынка

В Госпродпотребслужбе отметили, что этот шаг создает дополнительные возможности для украинских производителей и расширяет экспорт на один из крупнейших продовольственных рынков мира. Разрешение на экспорт было предоставлено после анализа китайской стороной технических и видеоматериалов о работе украинских предприятий и их лабораторных возможностей.

Интересно! Сейчас китайская сторона зарегистрировала два украинских предприятия по хранению и переработке гороха, которые принимали участие в аудите и могут осуществлять экспорт в КНР.

В то же время Госпродпотребслужба включила три компании в перечень экспортеров, а еще четыре – в список производителей гороха, которые будут работать на китайский рынок.

Обратите внимание! Для начала поставок предприятиям необходимо выполнить требования так называемой Дорожной карты, которая определяет ключевые условия выхода на рынок Китая. Все необходимые документы, включая протокол фитосанитарных требований и перечень предприятий, обнародованы на официальном сайте ведомства.

Скандал с соей: Китай давит на Бразилию из-за качества продукции