Украина выходит в лидеры: Китай увеличил закупки одного из товаров в разы

Китай в марте резко увеличил импорт подсолнечного шрота, почти вчетверо за год. Крупнейшим поставщиком продукции стала Украина, которая укрепляет позиции на азиатском рынке.

Украина возглавила поставки подсолнечного шрота в Китай

В марте Китай существенно нарастил импорт подсолнечного шрота – до 352 тысяч тонн против 90 тысяч тонн годом ранее, пишет ukragroconsult.com. Таким образом, объемы закупок выросли почти в четыре раза.

Лидером среди поставщиков стала Украина, которая отгрузила 233 тысячи тонн продукции. Второе место заняла Россия с 82 тысячами тонн, а третье – Казахстан с 37 тысячами тонн.

Параллельно Китай увеличил импорт рапсового шрота на 17 процентов – до 294 тысяч тонн. В этом сегменте первые позиции удерживают Россия и Индия, тогда как Украина заняла четвертое место с объемом 39 тысяч тонн.

Рынки сбыта меняются: ЕС теряет позиции

По данным "АПК-Информ", в текущем сезоне Украина уже достигла рекордных показателей экспорта рапсового шрота – 494 тысячи тонн. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Рост стал возможным благодаря активной переработке рапса и повышению маржинальности продукции. В то же время происходит заметное смещение географии экспорта.

Поставки в Европейский Союз сократились почти на 49 процентов, тогда как Китай впервые стал крупнейшим импортером украинского шрота. Кроме того, значительно выросли отгрузки в Турцию и Израиль, что свидетельствует о переориентации украинских экспортеров на новые рынки.

Подсолнечник дорожает быстрее масла: рынок переработки под давлением

Цены на семена подсолнечника в Украине выросли на 9 долларов США за тонну, достигнув 744 долларов США за тонну.

Переработка под давлением из-за роста стоимости сырья, которое опережает рост цен на готовую продукцию.

В апреле экспортная структура начала меняться в пользу подсолнечного масла, объемы которого достигли 332 тысяч тонн. Основными направлениями поставок стали Турция, Испания и Италия.