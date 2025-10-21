Осенью многие из украинцев едут в лес собирать грибы. Кроме того, что такое занятие довольно хорошо разгружает нервную систему, оно еще и позволяет насобирать вкусностей, которых в магазине не найдешь.

Когда лучше всего ездить за грибами?

Для большинства, кто хоть как-то интересовался сбором грибов, понятно, что шансов найти грибы осенью гораздо больше, чем в другое время года. Однако журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем, чтобы узнать, когда же грибы растут лучше всего.

Читайте также Приготовьте корзины: когда на самом деле наступает сезон лисичек

Специалист рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. По его словам, это процесс, который зависит от многих факторов.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не менее, чем осенью.

Интересно! Однако ученый отметил, что есть и исключения. Например, белые грибы собирают именно осенью: "Дело в том, что летом довольно тепло, а это хорошие условия для размножения насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов. Зато осенью этого меньше".

Где в Украине в октябре искать белые грибы?