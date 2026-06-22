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22 июня, 10:37
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Обновлено - 10:39, 22 июня

Аграрии впервые получили повышенную компенсацию за покупку украинской техники

Василий Розтрепа

Аграрии из прифронтовых регионов Украины впервые получили компенсацию за покупку отечественной сельскохозяйственной техники по повышенной ставке. Государство компенсирует таким производителям 40% стоимости оборудования, тогда как для других участников программы действует ставка 25%.

Аграрии из прифронтовых районов получили компенсацию за украинскую технику

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины впервые перечислило повышенные компенсации агропроизводителям с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, сообщает Минэкономики. Средства были направлены в банки, участвующие в программе, а те уже перечислили компенсацию покупателям украинской сельскохозяйственной техники.

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Повышенная ставка в размере 40% действует с апреля 2026 года для аграриев, у которых не менее 80% земель расположены на территориях боевых действий. Для остальных участников программы остается стандартная компенсация – 25%.

Первыми получателями такой поддержки стали пять агропроизводителей из Донецкой, Сумской, Николаевской и Херсонской областей. Они приобрели технику и оборудование украинского производства на общую сумму 7,9 миллиона гривен.

Среди закупленного оборудования — сеялки, бороны, опрыскиватели, фронтальный погрузчик и дополнительные комплектующие. Общая сумма компенсации для этих хозяйств составила 2,64 миллиона гривен.

Как работает программа компенсации

Компенсация распространяется на украинскую сельскохозяйственную технику и оборудование, в производстве которых использовано не менее 60% украинских материалов и комплектующих.

Для отдельных видов техники, в частности комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, предусмотрены специальные условия участия в программе.

Чтобы получить компенсацию, агропроизводителю необходимо выбрать технику из официального перечня Минэкономики, приобрести её и подать заявку через уполномоченный банк.

На данный момент в перечень внесено 13 680 позиций от 147 украинских производителей. В нем представлена различная техника: почвообрабатывающее и посевное оборудование, уборочные машины, зерноочистительные комплексы, элеваторное оборудование, зерносушилки, конвейеры и другие решения для агросектора.

В Министерстве экономики отмечают, что программа является частью политики "Сделано в Украине". Она призвана поддержать как фермеров, работающих в сложных условиях войны, так и украинских производителей техники.

Для компаний, желающих включить свою продукцию в перечень, предусмотрена возможность подать заявку в Министерство экономики и пройти проверку на соответствие установленным критериям.

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