Аграрии впервые получили повышенную компенсацию за покупку украинской техники

Аграрии из прифронтовых регионов Украины впервые получили компенсацию за покупку отечественной сельскохозяйственной техники по повышенной ставке. Государство компенсирует таким производителям 40% стоимости оборудования, тогда как для других участников программы действует ставка 25%.

Аграрии из прифронтовых районов получили компенсацию за украинскую технику

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины впервые перечислило повышенные компенсации агропроизводителям с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, сообщает Минэкономики. Средства были направлены в банки, участвующие в программе, а те уже перечислили компенсацию покупателям украинской сельскохозяйственной техники.

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Повышенная ставка в размере 40% действует с апреля 2026 года для аграриев, у которых не менее 80% земель расположены на территориях боевых действий. Для остальных участников программы остается стандартная компенсация – 25%.

Первыми получателями такой поддержки стали пять агропроизводителей из Донецкой, Сумской, Николаевской и Херсонской областей. Они приобрели технику и оборудование украинского производства на общую сумму 7,9 миллиона гривен.

Среди закупленного оборудования — сеялки, бороны, опрыскиватели, фронтальный погрузчик и дополнительные комплектующие. Общая сумма компенсации для этих хозяйств составила 2,64 миллиона гривен.

Как работает программа компенсации

Компенсация распространяется на украинскую сельскохозяйственную технику и оборудование, в производстве которых использовано не менее 60% украинских материалов и комплектующих.

Для отдельных видов техники, в частности комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, предусмотрены специальные условия участия в программе.

Чтобы получить компенсацию, агропроизводителю необходимо выбрать технику из официального перечня Минэкономики, приобрести её и подать заявку через уполномоченный банк.

На данный момент в перечень внесено 13 680 позиций от 147 украинских производителей. В нем представлена различная техника: почвообрабатывающее и посевное оборудование, уборочные машины, зерноочистительные комплексы, элеваторное оборудование, зерносушилки, конвейеры и другие решения для агросектора.

В Министерстве экономики отмечают, что программа является частью политики "Сделано в Украине". Она призвана поддержать как фермеров, работающих в сложных условиях войны, так и украинских производителей техники.

Для компаний, желающих включить свою продукцию в перечень, предусмотрена возможность подать заявку в Министерство экономики и пройти проверку на соответствие установленным критериям.