Экспорт сои и рапса по-новому: что меняет правительство и кого это коснется

В Украине планируют обновить правила экспорта сои и рапса, сделав их более прозрачными и контролируемыми. Новые механизмы коснутся как мониторинга происхождения продукции, так и использования переходных остатков.

Новые правила экспорта и контроль происхождения продукции

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подготовило проект постановления, который меняет подход к мониторингу экспорта сои и рапса. Документ предусматривает более прозрачную систему отслеживания происхождения продукции, в частности через обмен данными с Государственным аграрным реестром и проверку информации, указанной в выводах Торгово-промышленной палаты Украины.

Одним из ключевых нововведений станет двухэтапное внесение информации об урожайности. Сначала аграрии смогут подавать плановые показатели, а впоследствии – уточнять их фактическими данными. В то же время каждый показатель можно будет внести только один раз. Также установлены предельные уровни урожайности: для рапса – 5 тонн с гектара, для сои – 3,5 тонны с гектара.

Чтобы получить право на беспошлинный экспорт, производители должны пройти верификацию в Государственном аграрном реестре. Процедура будет происходить автоматически после подачи заявки в определенные сроки: для рапса – с 1 июля 2026 года до 1 апреля 2027 года, для сои – с 1 сентября 2026 года до 1 июня 2027 года.

Что будет с остатками и как изменится рынок?

Отдельно урегулирован вопрос переходных остатков. Урожай 2025 – 2026 маркетингового года не будет учитываться при определении объемов экспорта, освобожденных от пошлины в сезоне 2026 – 2027 годов. В то же время установлены дедлайны для экспорта: рапс необходимо реализовать до 30 июня 2026 года, сою – до 31 августа 2026 года. На внутреннем рынке ограничений по реализации нет.

Начиная с 2027 – 2028 маркетингового года, система автоматически будет учитывать остатки предыдущих периодов через Государственный аграрный реестр. Это должно минимизировать манипуляции и сделать рынок более предсказуемым.

Кроме того, ежемесячный мониторинг экспорта позволит проверять соответствие между объемами выращенной и экспортируемой продукции. В случае расхождений Торгово-промышленная палата Украины будет обязана аннулировать соответствующие выводы.

Ожидается, что такие изменения помогут избежать злоупотреблений и обеспечат, чтобы льготами на беспошлинный экспорт пользовались только те агропроизводители, которые действительно самостоятельно вырастили продукцию.

Цены на рапс пошли вверх: аграрии ждут новых изменений на рынке

Цены на рапс старого урожая в Украине выросли до 560–570 долларов США за тонну из-за повышенного спроса, несмотря на снижение активности торговли из-за сезонного затишья и логистических осложнений.

Новый урожай рапса остается малоподвижным из-за ограниченного предложения и неопределенности на глобальных рынках, хотя рост спроса на биодизель поддерживает интерес к этой культуре.

В целом пока рынок остается в состоянии ожидания: спрос есть, но объемы торговли ограничены, а ключевые решения откладываются до более стабильной ситуации на мировых рынках.