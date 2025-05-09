НАПК взялось за "Леса Украины": открыты 5 расследований о коррупционных рисках

В НАПК завершили проверку организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в государственном специализированном хозяйственном предприятии "Леса Украины". По результатам проверок инициировали пять уголовных расследований.

НАПК проверили деятельность "Лесов Украины"

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что коррупционные риски возникают из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков для строительства автомобильных дорог и вырубки деревьев, передает 24 Канал со ссылкой на НАПК. Это и создает основания для злоупотреблений, отмечают в ведомстве.

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Так, должностные лица одного из филиалов предприятия необоснованно запланировали в 2023 году строительство лесной автомобильной дороги, хотя часть этой дороги уже построили в предыдущие годы.

Обратите внимание! По материалам НАПК нацполиция зарегистрировала уголовное производство по признакам коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Для устранения этого коррупционного риска НАПК инициировало разработку нормативно-правового акта для урегулирования правил отбора лесных участков для строительства дорог и проведения на них вырубки древесины. Эти механизмы должны учитывать требования природоохранного законодательства и установленные им ограничения.

Соответствующее письмо НАПК направило в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Почему возникают коррупционные риски

Также коррупционные риски возникают из-за промедления ГП "Леса Украины" в оформлении правоустанавливающих документов на пользование землями лесного фонда. Это приводит к злоупотреблениям с изъятием лесных участков из лесного фонда, нецелевого их использования и вырубки деревьев.

Подтверждают это около 50 начатых уголовных производств в этой сфере. В частности, по инициативе НАПК начаты пять уголовных производств.

Проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами территориальных подразделений ГП "Леса Украины". Эти лица использовали почти 40 гектаров лесных участков, в частности в пределах природно-заповедных объектов в Днепропетровской, Одесской и Ровенской областях, не по целевому назначению. В частности земли были использованы для посева и выращивания зерновых.

Важно! Кроме того, на территории Осмолодского лесного хозяйства Ивано-Франковской области осуществили вырубку леса на основании полученного специального разрешения от Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, скрыв тот факт, что земельный участок находится в заповедной зоне ландшафтного заказника общегосударственного значения "Грофа".