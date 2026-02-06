Еще одно российское судно вывозит краденое украинское зерно из Крыма

Балкер IRTYSH, который ранее неоднократно фиксировали на перевозке краденого украинского зерна, снова вышел из оккупированного Крыма. Конечным пунктом назначения судна, по имеющимся данным, является порт Джибути.

Оккупанты продолжают вывозить ворованное зерно

Балкер IRTYSH снова совершил рейс из временно оккупированного Крыма в направлении Джибути, сообщает Ukrainian Shipping Magasine. Ранее он уже не раз попадал в поле зрения расследователей из-за перевозки похищенного украинского зерна.

Читайте также Кража зерна на миллионы долларов: сколько оккупанты вывезли из Украины в 2025 году

Об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько. По ее информации, судно IRTYSH (ИМО: 9664976) незаконно зашло в порт оккупированного Севастополя и 30 января загрузило 32850 тонн похищенной пшеницы.

Зерно было загружено на терминале "Авлита", который оккупационная власть неоднократно использовала для операций с краденым украинским зерном.

Экспорт под ударом из-за обстрелов портов: Украина может потерять около 1 миллиарда долларов