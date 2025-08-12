Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает некоторые виды бизнесов от уплаты кредитных долгов. Такие нормы будут действовать во время военного положения.

Фермерам из оккупации разрешили не платить кредиты и проценты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12148, который освобождает аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий от уплаты кредитов, процентов и лизинговых платежей на период войны и в течение года после ее завершения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12148, направленный на защиту аграрных предпринимателей с прифронтовых территорий Украины. Документ предусматривает освобождение фермеров от финансовых обязательств на время активных боевых действий.

Важно! Новый закон предусматривает, что аграрии освобождаются от уплаты кредитов, процентов, комиссий и лизинговых платежей в течение всего периода войны, а также еще один год после ее официального завершения. Льготы распространяются на предпринимателей, которые в результате боевых действий или оккупации потеряли возможность осуществлять хозяйственную деятельность.

Особое внимание законодатель уделил аграриям, имущество которых находится на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. В то же время документ касается исключительно кредитов, оформленных до начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, при условии, что заемщик не может выполнять свои обязательства именно из-за военных последствий.

Обратите внимание! Закон вступил в силу 9 августа 2025 года - на следующий день после его официального опубликования. Эта мера должна обеспечить финансовую поддержку украинского аграрного сектора в условиях длительной войны и способствовать сохранению сельскохозяйственного потенциала страны.