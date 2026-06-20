Крупнейшая молочная ферма в мире: где она находится и чем впечатляет

Крупнейшие в мире молочные фермы расположены не в Европе и даже не в США, которые славятся своим скотоводством. Как ни странно, но одно из таких предприятий недавно открыли посреди пустыни.

Крупнейшая молочная ферма A2A2

Уникальный молочный комплекс Mleiha Dairy Farm построен в эмирате Шарджа в ОАЭ. Ферма официально вошла в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в мире ферма коров A2A2, сообщает DairyNews.today.

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Комплекс в Млейсе занимает около 20 тысяч квадратных метров и фактически объединяет ферму и перерабатывающий завод. Здесь работают автоматизированные доильные установки, упаковочные линии и современные системы контроля за здоровьем животных.

По данным Книги рекордов Гиннеса, на предприятии содержатся 6 495 коров. Ферма способна производить около 100 тысяч литров молока в сутки

На ферме работает доильный зал с 80 платформами, который позволяет обслуживать до 500 коров в час. Животных доят три раза в день, а упаковочные линии выпускают до 4 500 упаковок продукции каждый час.

Особенность фермы заключается в том, что коровы на ней имеют генотип A2A2 и производят молоко, содержащее только бета-казеин А2. Производители отмечают, что такое молоко легче усваивается людьми по сравнению с обычным, которое содержит одновременно белки А1 и А2.

Крупнейшая ферма по количеству коров

В то же время крупнейшей молочной фермой в мире по поголовью остается китайская компания Modern Dairy.

По состоянию на 2025 год компания содержала около 456–490 тысяч коров, размещенных на десятках современных ферм по всему Китаю. В отдельных комплексах может содержаться более 200 тысяч коров.

Компания самостоятельно занимается выращиванием высококачественных кормовых культур, например, люцерны, селекцией и разведением животных, производством кормов, ветеринарным контролем, а также непосредственно доением и логистикой.

На фермах используются гигантские автоматизированные доильные залы карусельного типа. Например, одна из их локаций оборудована сразу несколькими каруселями на 80 коров каждая, которые работают непрерывно.

Кроме того, на каждое животное установлен цифровой датчик, который считывает его состояние здоровья, активность и объем доенного молока в режиме реального времени. В результате средний годовой надой на одну корову составляет около 12,8 тонн молока, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Напомним, в Украине объявили победителей рейтинга "Молочные рекорды Украины-2026". Самой продуктивной стала корова "Сосна" из ООО "Агрофирма им. Шевченко" в Черниговской области. За девять лактаций животное дало 141 455 килограммов молока, установив рекорд страны.