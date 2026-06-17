Определены коровы с наибольшими пожизненными надоями

В ходе XVIII Международного молочного конгресса эксперты объявили победителей рейтинга "Молочные рекорды Украины-2026", сообщает "Ассоциация производителей молока". Награды вручались в двух категориях – "Самая высокая пожизненная продуктивность" и специальная награда "Надежда отрасли".

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Лидером рейтинга по пожизненной продуктивности стала корова "Сосна" из ООО "Агрофирма им. Шевченко" в Черниговской области. За девять лактаций животное дало 141 455 килограммов молока, установив лучший показатель среди украинских хозяйств.

В первую пятерку также вошли Пшонинка из ООО "Поноры" с результатом 120 242 килограмма молока, Катуша из ООО "Агрофирма Пищанская" –107 549 килограммов, Веснянка из ООО "Рожновка-Агро" – 105 617 килограммов и Микроба из ООО "Билагро", которая дала 104 273 килограмма молока за весь продуктивный период.

Молодые коровы демонстрируют потенциал новых рекордов

Особое внимание организаторы уделили специальной номинации "Надежда отрасли", в которую вошли молодые коровы с лучшими показателями продуктивности за лактацию. Именно они могут стать будущими рекордсменками украинского молочного скотоводства.

Победительницей в этой категории стала Лисица из ПАО "Кремень", которая обеспечила средний надой 18 211 килограммов молока за лактацию. Второе место заняла Симона из ООО "Агрофирма Пищанская" с результатом 17 981 килограмм, а третье –Соборка из СТОВ "Проминь", которая надоила 17 744 килограмма.

В число лучших также вошли Романтика из СТОВ "Витчизна" с показателем 17 017 килограммов молока и Двачетверта из ПАФ "Ерчики", которая продемонстрировала результат 14 474 килограмма.

В отрасли отмечают, что такие достижения являются результатом многолетней селекционной работы, профессионального управления хозяйствами и соблюдения современных стандартов содержания животных. Особое значение эти рекорды приобретают в условиях войны, когда молочные фермы продолжают инвестировать в генетику, технологии и развитие производства, демонстрируя результаты мирового уровня.

Украинские фермеры продают коров

В то же время наряду с рекордами в отрасли крупного рогатого скота существуют и серьёзные проблемы, о которых мы писали ранее . Так, в Украине сокращается поголовье коров на крупных предприятиях и в частных хозяйствах. Высокие затраты на производство и низкие закупочные цены на молоко препятствуют развитию отрасли молочного скотоводства.

Сокращение поголовья коров продолжалось в первом квартале 2026 года, а традиционная для летнего периода тенденция к увеличению производства молока фактически не проявилась.