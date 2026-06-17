Визначили корів із найбільшими пожиттєвими надоями
Під час XVIII Міжнародного молочного конгресу експерти оголосили переможців рейтингу "Молочні рекорди України-2026", повідомляє "Асоціація виробників молока". Нагороди вручали у двох категоріях – "Найвища пожиттєва продуктивність" та спеціальній відзнаці "Надія галузі".
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Лідеркою рейтингу за пожиттєвою продуктивністю стала корова Сосна з ТОВ "Агрофірма ім. Шевченка" на Чернігівщині. За дев'ять лактацій тварина дала 141 455 кілограмів молока, встановивши найкращий показник серед українських господарств.
До першої п'ятірки також увійшли Пшонинка з ТОВ "Понори" з результатом 120 242 кілограми молока, Катуша з ТОВ "Агрофірма Піщанська" – 107 549 кілограмів, Веснянка з ТОВ "Рожнівка-Агро" – 105 617 кілограмів та Мікроба з ТОВ "Білагро", яка забезпечила 104 273 кілограми молока за весь продуктивний період.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Молоді корови демонструють потенціал нових рекордів
Окрему увагу організатори приділили спеціальній номінації "Надія галузі", до якої потрапили молоді корови з найкращими показниками продуктивності за лактацію. Саме вони можуть стати майбутніми рекордистками українського молочного скотарства.
Переможницею в цій категорії стала Лисиця з ПАТ "Кремінь", яка забезпечила середній надій 18 211 кілограмів молока за лактацію. Друге місце посіла Симона з ТОВ "Агрофірма Піщанська" з результатом 17 981 кілограм, а третє – Соборка зі СТОВ "Промінь", яка надоїла 17 744 кілограми.
До числа найкращих також увійшли Романтика зі СТОВ "Вітчизна" з показником 17 017 кілограмів молока та Двачетверта з ПАФ "Єрчики", яка продемонструвала результат 14 474 кілограми.
У галузі наголошують, що такі досягнення є результатом багаторічної селекційної роботи, професійного управління господарствами та дотримання сучасних стандартів утримання тварин. Особливої ваги ці рекорди набувають в умовах війни, коли молочні ферми продовжують інвестувати в генетику, технології та розвиток виробництва, демонструючи результати світового рівня.
Українські фермери збувають корів
Водночас разом з рекордами, у галузі ВРХ є й серйозні проблеми, про які ми писали раніше. Так, в Україні скорочується чисельність корів на великих підприємствах та в господарствах населення. Високі витрати на виробництво та низькі закупівельні ціни на молоко перешкоджають розвитку галузі молочного скотарства.
скорочення чисельності корів тривало в першому кварталі 2026 року, а традиційна для літнього періоду тенденція до збільшення виробництва молока фактично не проявилася.