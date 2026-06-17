Визначили корів із найбільшими пожиттєвими надоями

Під час XVIII Міжнародного молочного конгресу експерти оголосили переможців рейтингу "Молочні рекорди України-2026", повідомляє "Асоціація виробників молока". Нагороди вручали у двох категоріях – "Найвища пожиттєва продуктивність" та спеціальній відзнаці "Надія галузі".

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Лідеркою рейтингу за пожиттєвою продуктивністю стала корова Сосна з ТОВ "Агрофірма ім. Шевченка" на Чернігівщині. За дев'ять лактацій тварина дала 141 455 кілограмів молока, встановивши найкращий показник серед українських господарств.

До першої п'ятірки також увійшли Пшонинка з ТОВ "Понори" з результатом 120 242 кілограми молока, Катуша з ТОВ "Агрофірма Піщанська" – 107 549 кілограмів, Веснянка з ТОВ "Рожнівка-Агро" – 105 617 кілограмів та Мікроба з ТОВ "Білагро", яка забезпечила 104 273 кілограми молока за весь продуктивний період.

Молоді корови демонструють потенціал нових рекордів

Окрему увагу організатори приділили спеціальній номінації "Надія галузі", до якої потрапили молоді корови з найкращими показниками продуктивності за лактацію. Саме вони можуть стати майбутніми рекордистками українського молочного скотарства.

Переможницею в цій категорії стала Лисиця з ПАТ "Кремінь", яка забезпечила середній надій 18 211 кілограмів молока за лактацію. Друге місце посіла Симона з ТОВ "Агрофірма Піщанська" з результатом 17 981 кілограм, а третє – Соборка зі СТОВ "Промінь", яка надоїла 17 744 кілограми.

До числа найкращих також увійшли Романтика зі СТОВ "Вітчизна" з показником 17 017 кілограмів молока та Двачетверта з ПАФ "Єрчики", яка продемонструвала результат 14 474 кілограми.

У галузі наголошують, що такі досягнення є результатом багаторічної селекційної роботи, професійного управління господарствами та дотримання сучасних стандартів утримання тварин. Особливої ваги ці рекорди набувають в умовах війни, коли молочні ферми продовжують інвестувати в генетику, технології та розвиток виробництва, демонструючи результати світового рівня.

Українські фермери збувають корів

Водночас разом з рекордами, у галузі ВРХ є й серйозні проблеми, про які ми писали раніше. Так, в Україні скорочується чисельність корів на великих підприємствах та в господарствах населення. Високі витрати на виробництво та низькі закупівельні ціни на молоко перешкоджають розвитку галузі молочного скотарства.

скорочення чисельності корів тривало в першому кварталі 2026 року, а традиційна для літнього періоду тенденція до збільшення виробництва молока фактично не проявилася.