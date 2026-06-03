Виробники намагаються підтримати продажі

Наприкінці весни ситуація на українському ринку сиру залишалася доволі стабільною, повідомляє Infagro. Водночас головною проблемою для галузі залишається недостатній попит, через що виробники змушені активно використовувати маркетингові інструменти для залучення покупців.

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За оцінками аналітиків, акційні пропозиції та спеціальні знижки й надалі залишаються одним із ключових способів підтримки обсягів реалізації продукції. Саме тому в торговельних мережах споживачі регулярно можуть знайти сир за зниженими цінами.

Водночас ситуація у різних сегментах ринку відрізняється. Якщо виробництво традиційних твердих сирів нині поступається показникам аналогічного періоду минулого року, то м’які та розсільні сири демонструють кращу динаміку.

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Ринок не очікує різких цінових змін

Експерти також відзначають уповільнення темпів зростання виробництва сирних продуктів та плавлених сирів. Це свідчить про обережність виробників в умовах невизначеного попиту та складної ринкової ситуації.

На зовнішніх ринках ціни на український сир протягом останніх місяців залишаються відносно стабільними. Проте учасники ринку вже враховують сезонний фактор і очікують певного послаблення попиту в літній період.

За прогнозами фахівців, у червні істотних коливань цін на сир не передбачається. Водночас ключовим викликом для галузі й надалі залишатиметься ефективна реалізація продукції та пошук нових можливостей для збуту.

Український сир під тиском: що відбувається з ринком та імпортом

Нещодавно ми розповідали, що український ринок сиру залишається стабільним, але стикається з викликами у вигляді зниження попиту та конкуренції з імпортною продукцією.

Імпорт сичужних сирів у квітні зменшився, але загальний обсяг імпорту з початку року перевищує показники минулого року, що створює тиск на українських виробників.

Для українських сироварів така тенденція залишається тривожним сигналом. Виробники побоюються, що значна присутність імпортного продукту й надалі стримуватиме відновлення продажів та посилюватиме конкуренцію за покупця.