Налоговые ловушки аренды земли: кто должен платить по закону

В Украине в сфере землепользования довольно часто бывает так, что владельцы земельного пая сдают свои участки в аренду фермерам. Однако не все при этом знают, кто же на самом деле должен платить налоги на землю.

Кто должен платить налог на землю при ее аренде?

Согласно Налоговому кодексу Украины в общий налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в аренду, субаренду или лизинг, в том числе земельных участков, сообщает "Земельный фонд Украины".

В соответствии с подпунктом 170.1.1 пункта 170.1 статьи 170 Налогового кодекса Украины, если физическое лицо предоставляет в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельную долю (пай), или имущественный пай, то арендатор выступает налоговым агентом, то есть именно он обязан:

удержать из арендной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор,

перечислить их в бюджет,

подавать соответствующую налоговую отчетность.

Таким образом, физическое лицо, которое сдает земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай в аренду, должна учитывать, что ее доход подлежит налогообложению НДФЛ и военному сбору.

Важно! Доходы, от предоставления в аренду земельного участка облагаются налогом налоговым агентом (арендатором) во время их начисления (выплаты).

