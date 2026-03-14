В чьей собственности земля, на которой стоит частный дом

Украинское законодательство предусматривает принцип единства дома и участка, на котором он построен. При продаже дома собственность на землю переходит к новому владельцу автоматически.

В чьей собственности участок, что под домом?

Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, к лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, говорится в Гражданском кодексе Украины.

Смотрите также Бесплатный участок: кто может получить землю от государства

В это время не происходит изменения ее целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца земельного участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.

В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности на размещенный на нем дом, его хозяйственного ведения, оперативного управления им (кроме многоквартирного дома).

Собственность на землю переходит к новому владельцу

Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения:

по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

в случае бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

в случае приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены лицам в пользование;

в случае принятия наследства;

в случае выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.

Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.

Обратите внимание! В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.

Как в Украине продать земельный участок, у которого нет кадастрового номера?