В Украине начала дорожать кукуруза из-за активного спроса трейдеров
- Цены на фуражную кукурузу в Украине выросли на 100 – 200 гривен за тонну на этой неделе из-за активного спроса трейдеров и роста цен на экспортном рынке.
- Аграрии сдерживают продажу зерна, ожидая дальнейшего повышения цен, что также способствует росту ценовых котировок на внутреннем рынке.
Фуражная кукуруза на украинском зерновом рынке сейчас активно дорожает. Кроме повышенного спроса трейдеров на рост стоимости влияет также экспортный рынок и другие факторы.
Кукуруза активно дорожает
На украинском рынке фуражной кукурузы наблюдается повышательная ценовая тенденция, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".
По состоянию на 26 сентября 2025 года цены спроса на фуражную кукурузу нового урожая фиксируются преимущественно в пределах 8600 – 9800 гривен за тонну на условиях CPT (перевозка оплачена до). Это на 100 – 200 гривен за тонну выше, чем в начале текущей недели.
Рост цен обусловлен несколькими факторами, отмечает Kurkul.com.
- Во-первых, наблюдается активный спрос со стороны трейдеров, которые пытаются обеспечить себя зерном для дальнейших операций.
- Во-вторых, на рынке фиксируется рост цен на экспортном направлении, что подталкивает внутренние котировки вверх и делает экспорт более привлекательным для участников рынка.
- В-третьих, аграрии недостаточно активно предлагают зерно на продажу, сдерживая реализацию в ожидании дальнейшего повышения цен или лучших условий.
Обратите внимание! Сочетание активного спроса и ограниченного предложения создает условия для роста ценовых котировок на внутреннем рынке. Трейдеры вынуждены повышать цены, чтобы стимулировать аграриев к продаже зерна нового урожая.
Украинская кукуруза остается дорогой несмотря на удешевление на мировых рынках
Украинская кукуруза дорожает из-за высокой экспортной стоимости, которая составляет 9250 – 9350 гривен за тонну.
Несмотря на рекордные урожаи в США и Бразилии, которые давят на мировые цены, Украина сталкивается с вызовом реализации своего урожая на внешнем рынке.