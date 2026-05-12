Украинские аграрии прошли экватор посевной: за неделю плюс 1,2 миллиона гектаров

Украинские аграрии продолжают активно проводить весеннюю посевную кампанию. Наибольшие площади в этом сезоне традиционно отводят под кукурузу.

Посевная яровых культур в Украине превысила 63%

По состоянию на 12 мая украинские хозяйства засеяли 3,784 миллиона гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщает Минэкономики. Это составляет 63% от прогнозируемых площадей.

Только за последнюю неделю темпы посевной существенно выросли – аграрии засеяли почти 1,2 миллиона гектаров.

Наибольшую долю посевов занимает кукуруза. Сейчас этой культурой уже засеяли 2,4 миллиона гектаров.

Кроме того, яровой ячмень посеяли на площади 704,2 тысячи гектаров, горох – на 256,2 тысячи гектаров, яровую пшеницу – на 179,1 тысячи гектаров, овес – на 136,5 тысячи гектаров.

Также аграрии продолжают сеять гречиху и просо. К посеву гречихи уже присоединились хозяйства восьми областей.

Самые высокие темпы посевной показывают четыре области

Среди регионов лидерами по темпам сева зерновых и зернобобовых культур стали Полтавская, Кировоградская, Винницкая и Житомирская области.

На Полтавщине уже засеяли 387,5 тысячи гектаров, из которых более 303 тысячи гектаров приходятся на кукурузу.

В Кировоградской области посевная охватила 262,4 тысячи гектаров, а в Винницкой – 251,6 тысячи гектаров. Житомирская область засеяла 245,8 тысячи гектаров.

Параллельно в Украине продолжается сев технических культур. В общем ими уже засеяли 3,666 миллиона гектаров. Подсолнечник занимает 2,595 миллиона гектаров, соя – 883,4 тысячи гектаров, а сахарная свекла – 187,2 тысячи гектаров.

На Волыни завершили сев ранних яровых культур и взялись за кукурузу и сою

В Волынской области аграрии полностью завершили посев ранних яровых зерновых культур. По состоянию на 6 мая 2026 года в регионе засеяли уже 88 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых, что составляет около 72% от запланированных площадей.

В частности, сельхозпроизводители завершили сев пшеницы на площади 8 тысяч гектаров, ячменя – 17 тысяч гектаров, овса – 24 тысячи гектаров и гороха – 3 тысячи гектаров. Посевная кампания проходит в благоприятных погодных условиях, что позволяет хозяйствам поддерживать высокие темпы работ.

Сейчас на Волыни продолжается сев кукурузы на зерно. Аграрии уже засеяли 36 тысяч гектаров из запланированных 65 тысяч гектаров. Также до конца недели хозяйства планируют начать посев гречихи и проса. Под гречиху в этом году в области отвели 2 тысячи гектаров.

Параллельно продолжается сев технических культур. В целом ими уже засеяли 80 тысяч гектаров. В регионе полностью завершили посев подсолнечника на площади 28 тысяч гектаров и сахарной свеклы на 9 тысячах гектаров. Кроме того, продолжается сев сои – пока засеяно 43 тысячи гектаров из прогнозируемых 77 тысяч гектаров. Завершить работы аграрии планируют до конца недели.

Посевная под угрозой: Украина резко отстает по темпам сева ключевых культур

В то же время несмотря на успехи с посевной мы только недавно сообщали, что украинские аграрии в 2026 году столкнулись с серьезным отставанием посевной кампании. Из-за неблагоприятной погоды темпы сева ключевых культур значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Украина в 2026 году отстает по темпам сева из-за затяжной и холодной весны и чрезмерного увлажнения почв.

По состоянию на начало мая засеяно лишь 30% площадей под кукурузой и подсолнечником, что может негативно повлиять на урожайность.

Еще одним вызовом стала резкая смена погодных условий: после холодного периода быстро наступило потепление, что может привести к потере почвенной влаги.