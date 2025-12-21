За сколько можно купить елку в 2025 году
- Средняя стоимость елки в 2025 году составляет 202 гривны с НДС.
- Покупать елки нужно легально, проверяя наличие бирки со штрих-кодом или этикетки с информацией об официальном происхождении.
Стоимость елок в этом году выросла не так сильно, как ожидалось ранее. Цена зеленой красавицы зависит от вида дерева, высоты и даже места реализации.
Сколько стоит елка в декабре 2025 года?
В среднем, стоимость елки составляет – 202 гривны с НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГП "Леса Украины".
Что важно знать о цене главного новогоднего символа сейчас:
- в среднем от 210 до 250 гривен стоит одно дерево;
- именно ель и пихта стоят 240 – 280 гривен;
- самые дешевые елки встречаются в лесистой местности Севера и Полесья, там можно найти 1,5 метровую сосну за 170 – 180 гривен;
- дороже елки на Востоке и Юге;
- цена зеленой красавицы в больших городах выше, чем в маленьких;
- например, из контейнеров елки продаются за минимум 500 гривен.
Что важно знать при покупке елки?
Елку нужно покупать легальную, иначе реально нарваться на штраф. Понять, что дерево срублено официально, можно благодаря:
- бирке со штрих-кодом;
- или этикетке с соответствующей информацией.
Обратите внимание! Чтобы проверить не является ли бирка подделкой, нужно воспользоваться сервисом ukrforest, сообщают "Леса Украины".
Что еще нужно знать прежде чем выбирать елку сейчас?
Штраф за незаконно срубленное дерево зависит от диаметра ствола. Также играет роль место вырубки. Более того, в январе и декабре эти штрафы возрастают в 3 раза.
Если вы решили посадить живую елку вместо срубленной, учтите ряд важных нюансов. Например, что это не стоит это делать возле фундамента и коммуникаций. Дело в том, что елка имеет прочную и широкую корневую систему, которая может повредить строение.