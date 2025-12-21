За сколько можно купить елку в 2025 году

Стоимость елок в этом году выросла не так сильно, как ожидалось ранее. Цена зеленой красавицы зависит от вида дерева, высоты и даже места реализации.

Сколько стоит елка в декабре 2025 года?

В среднем, стоимость елки составляет – 202 гривны с НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГП "Леса Украины".

Что важно знать о цене главного новогоднего символа сейчас:

в среднем от 210 до 250 гривен стоит одно дерево;

именно ель и пихта стоят 240 – 280 гривен;

самые дешевые елки встречаются в лесистой местности Севера и Полесья, там можно найти 1,5 метровую сосну за 170 – 180 гривен;

дороже елки на Востоке и Юге;

цена зеленой красавицы в больших городах выше, чем в маленьких;

например, из контейнеров елки продаются за минимум 500 гривен.

Что важно знать при покупке елки?

Елку нужно покупать легальную, иначе реально нарваться на штраф. Понять, что дерево срублено официально, можно благодаря:

бирке со штрих-кодом;

или этикетке с соответствующей информацией.

Обратите внимание! Чтобы проверить не является ли бирка подделкой, нужно воспользоваться сервисом ukrforest, сообщают "Леса Украины".

Что еще нужно знать прежде чем выбирать елку сейчас?