Скільки коштує ялинка в грудні 2025?

В середньому, вартість ялинки складає – 202 гривні з ПДВ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДП "Ліси України".

Читайте також Яка ялинка довго стоїть: як продовжити життя дерева в кімнаті

Що важливо знати про ціну головного новорічного символу зараз:

в середньому від 210 до 250 гривень коштує одне дерево;

саме ялина та ялиця коштують 240 – 280 гривень;

найдешевші ялинки зустрічаються в лісистій місцевості Півночі та Полісся, там можна знайти 1,5 метрову сосну за 170 – 180 гривень;

дорожчі ялинки на Сході та Півдні;

ціна зеленої красуні у великих містах вища, ніж у маленьких;

наприклад, з контейнерів ялинки продаються за мінімум 500 гривень.

Що важливо знати при покупці ялинки?

Ялинку потрібно купувати легальну, інакше реально нарватися на штраф. Зрозуміти, що дерево зрубане офіційно, можна завдяки:

бирці зі штрих-кодом;

чи етикетці з відповідною інформацією.

Зверніть увагу! Щоб перевірити чи не є бирка підробкою, потрібно скористатися сервісом ukrforest, повідомляють "Ліси України".

Що ще потрібно знати перш ніж обирати ялинку зараз?