Скільки коштує ялинка в грудні 2025?
В середньому, вартість ялинки складає – 202 гривні з ПДВ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДП "Ліси України".
Що важливо знати про ціну головного новорічного символу зараз:
- в середньому від 210 до 250 гривень коштує одне дерево;
- саме ялина та ялиця коштують 240 – 280 гривень;
- найдешевші ялинки зустрічаються в лісистій місцевості Півночі та Полісся, там можна знайти 1,5 метрову сосну за 170 – 180 гривень;
- дорожчі ялинки на Сході та Півдні;
- ціна зеленої красуні у великих містах вища, ніж у маленьких;
- наприклад, з контейнерів ялинки продаються за мінімум 500 гривень.
Що важливо знати при покупці ялинки?
Ялинку потрібно купувати легальну, інакше реально нарватися на штраф. Зрозуміти, що дерево зрубане офіційно, можна завдяки:
- бирці зі штрих-кодом;
- чи етикетці з відповідною інформацією.
Зверніть увагу! Щоб перевірити чи не є бирка підробкою, потрібно скористатися сервісом ukrforest, повідомляють "Ліси України".
Що ще потрібно знати перш ніж обирати ялинку зараз?
Штраф за незаконно зрубане дерево залежить від діаметра ствола. Також грає роль місце вирубки. Щобільше, у січні та грудні ці штрафи зростають в 3 рази.
Якщо ви вирішили посадити живу ялинку замість зрубаної, врахуйте низку важливих нюансів. Наприклад, що це не варто це робити біля фундаменту та комунікацій. Річ у тім, що ялинка має міцну та широку кореневу систему, яка може пошкодити будову.